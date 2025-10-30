Los destinos más baratos al lado de casa para el puente de Todos los Santos

En cuestión de horas, el mes de noviembre habrá llegado. Y, con él, también dará comienzo un puente de Todos los Santos -algo más descafeinado de lo normal al caer el día 1 en sábado- que como suele ser habitual propiciará un auge de los viajes fuera y dentro de la Comunitat Valenciana. En ese horizonte de descanso y experiencias, existen destinos en España para todos los públicos, varios de ellos ubicados en una autonomía que presenta ubicaciones con precios muy por debajo de la media nacional situada en los 136 euros por noche. Sin embargo, ¿cuáles son esos destinos con los alojamientos más asequibles?

Los más baratos

La lista dada a conocer por Holidu, uno de los mayores portales de reservas de casas y apartamentos de vacaciones, apunta entre esos lugares más baratos para estas festividades a Torrevieja, que junto a Icod de los Vinos (Canarias) y Arcos de la Frontera (Andalucía) son los únicos puntos en los que estos alojamientos presentan un coste medio inferior a los 90 euros por noche, en concreto de 88 euros. Tras ellos, otra opción andaluza como el municipio almeriense de Vera y otro destino de la Comunitat como Orpesa, cuyos importes promedio -según el citado portal- se colocan en los 90 y 91 euros, respectivamente.

Del mismo modo, otros tres destinos valencianos más presentan un gasto por noche inferior al centenar de euros, como Castelló de la Plana, Peñíscola y Cullera, cuyos importes medios se sitúan entre los 95 y los 96 euros. Del mismo modo, otros 17 enclaves más tampoco llegan a ese valor medio en España, ubicaciones que van desde La Vila Joiosa a Benidorm, pasando por Sagunt, Gandia o Elx.

Los más caros

En el otro extremo, el de los destinos más caros, son hasta nueve los que superan la barrera de los 200 euros por noche. Al frente de todos ellos está Barcelona, cuyo importe medio se sitúa en los 263 euros, seguida de tres localidades de Baleares como Palma (251 euros), Artà (241) y Soller (231). San Sebastián y Madrid, con 226 y 217 euros respectivamente, cierran esos municipios con los alojamientos más caros para este puente. En el caso valenciano, es Benissa el punto con mayor coste medio por noche con 175 euros.