«Conectar con diferentes perfiles para ver qué tecnologías están creando te abre mucho la mente»
Jon Enríquez, fundador de Vidext, explica cómo nace su empresa y revela qué consejos le habría gustado saber al empezar
La Ciudad de las Artes y las Ciencias de València reunió a más de 12.000 profesionales de 120 países en la octava edición de VDS. Hablamos con Jon Enríquez, fundador de Vidext.
¿Cómo nace Vidext?
Vidext nace hace unos cuatro años, cuando mi socio y yo vimos que la Inteligencia Artificial empezaba a ganar mucho impulso. Todavía no existía ChatGPT, ni estaba todo el boom de IA que tenemos a día de hoy, pero ya nos dábamos cuenta de que podía automatizar, mejorar procesos y hacernos mucho más escalable el trabajo que tenemos en el día a día. Beñat y yo teníamos muchas ganas de hacer contenido, pero no sabíamos hacerlo, por lo que empezamos a indagar en cómo la Inteligencia Artificial podía ayudarnos a hacer ese contenido que no sabíamos hacer.
¿Cuáles han sido vuestros mayores retos al empezar?
En esos primeros momentos, yo creo que uno tiene dos retos principales. Primero, dar con ese producto concreto que aporta un valor especial a la compañía, es decir, cómo aplicar la Inteligencia Artificial que ya estábamos creando a un uso real para aportar un valor extra. Y después, uno de los grandes retos que tenemos todos los fundadores es crear ese equipo ganador, esa sinergia entre quienes estamos fundando la compañía, contratando a personas que de verdad te van a ayudar a impulsar tu negocio y que comparten la visión que nosotros teníamos en aquel entonces. Creo que esas dos patas son realmente el mayor reto que tienes al empezar.
¿En qué funciones se especializa Vidext?
Nosotros creemos que el contenido es un pilar muy importante y ayudamos a generarlo de una manera muy sencilla, pero, sobre todo, nos centramos en automatizar procesos. Trabajamos con grandes corporaciones a las que no simplemente les damos la oportunidad de crear contenido de manera sencilla, sino que somos capaces de ayudarles a un siguiente nivel. Si tienen que crear un primer contenido, nos preguntamos cómo vamos a hacer que el siguiente sea mejor. Es ahí donde realmente aportamos valor y no simplemente un contenido, sino toda la línea de trabajo que tienen las empresas o las personas en su empresa para automatizar la mayor capacidad de tareas que tienen en su día a día.
¿Creéis que hay más o menos barreras con la IA?
Diría que cada vez hay menos barreras. Cada vez las empresas están más dispuestas a probar y ver realmente el impacto que está teniendo. Sí que es cierto que todavía hay un pequeño miedo y la gente todavía está un poco a la espera de ver qué es, qué pasa, qué tan bueno puede ser el resultado o qué problemas nos puede dar. Creo que la principal barrera es ese miedo que da saber que estamos dejando nuestro trabajo en manos de una máquina. Pero poco a poco estamos viendo que la Inteligencia Artificial es capaz de ayudarnos en muchas de nuestras tareas diarias, que nos evita mucho trabajo manual y que cada vez estamos más dispuestos a utilizarla.
¿Consideráis que estos eventos son importantes para darse a conocer y poder conectar con otras empresas?
En nuestro día a día estamos todos envueltos en esa nube de construcción, de crear cosas, de seguir adelante con nuestro proyecto, pero muchas veces viene muy bien y ayuda mucho conectar con otras empresas e inversores. En un evento como este se juntan muchas personas y poder hablar con diferentes perfiles para ver qué tecnologías están creando te abre mucho la mente. Por eso, que se cree este ecosistema en València es muy interesante para saber hacia dónde va el futuro y aprender de otros.
¿Qué consejo darías a quienes vengan al VDS?
Venir preparado. Está muy bien dar una vuelta y ver qué soluciones o charlas hay, pero realmente donde más valor podemos aprovechar es, primero, informándonos para saber qué asistentes van a dar charlas e incluso conectar con ellos de antemano y, segundo, asistiendo a los subeventos, porque el networking que se puede generar en un ambiente más distendido es muy interesante para conocer a nuevas personas que igual no tenías en el radar, pero que te puedan aportar mucho.
¿Y a alguien que quiere crear una empresa?
Que lo hagan con personas con las que realmente compartan la misma visión, que conecten con el mayor número de gente posible y, sobre todo, que persistan. Nadie da con una idea y a las semanas ya triunfa. Por eso, hay que seguir manteniendo esa visión, que muchas veces puede pivotar o moverse hacia un lado o hacia otro, pero siempre con la idea clara de sacar el proyecto adelante, de conectar y de crecer lo máximo posible.
