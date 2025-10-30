El ERE de Mahle afectará a 40 trabajadores de la planta de Paterna

Los trabajadores de las plantas de Mahle en Motilla del Palancar (Cuenca) y Paterna han votado a favor del preacuerdo alcanzado entre la representación sindical y la empresa, que prevé un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de 506 despidos, frente a los 741 que propuso en un principio la empresa. La votación en la planta conquense se ha saldado con 693 votos a favor, 14 en contra y 2 en blanco. Han votado 709 trabajadores y trabajadoras en las asambleas celebradas en los turnos de mañana y tarde, según han informado en nota de prensa los sindicatos.

En la factoría valenciana el preacuerdo ha sido avalado por 282 votos a favor, 12 en contra y uno en blanco. Serán 466 los trabajadores que abandonarán la empresa en la planta de Motilla del Palancar y 40 en la de Paterna. Desde este jueves comenzará a enviarse un correo electrónico a las personas afectadas que entrarán en permiso retribuido desde mañana viernes.

Indemnizaciones

La indemnización se ha fijado en 31 días sin tope para los trabajadores con una antigüedad inferior a 10 años, lo que supondría una cantidad de entre 5.000 y 14.000 euros como mínimo, mientras que para los más veteranos, serán de 33 días, con tope de 24 mensualidades. También se articula un plan de rentas para los trabajadores mayores de 55 años que voluntariamente se acojan al plan y una consultora externa les proporcionará asesoramiento individualizado.