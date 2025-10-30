Moontels refuerza su presencia en València con un nuevo establecimiento en Isabel la Católica

La firma valenciana Moontels ( especializada en la gestión de alojamientos urbanos, vacacionales y de media estancia) ha inaugurado un nuevo hotel en la calle Isabel la Católica, en pleno Eixample de València. Con esta apertura, la compañía consolida su posición como uno de los principales operadores de alojamiento flexible y premium en la ciudad.

El nuevo establecimiento dispone de 20 habitaciones y zonas comunes —como gimnasio y comedor—. El hotel está orientado a turistas, jóvenes profesionales y nómadas digitales que buscan diseño, comodidad y tecnología en el centro de València, según destaca la cadena valenciana.

Según Vicente de Juan, director de desarrollo de negocio de Moontels, esta apertura supone “un claro posicionamiento de la compañía en el sector hotelero, con establecimientos situados en ubicaciones prime y dotados de la última tecnología al servicio del huésped. Con esta nueva incorporación, Moontels suma ya cuatro hoteles en el centro de València”.

El nuevo establecimiento se ha presentado hoy a un grupo de 50 invitados, que han sido recibidos por Elena Moratal, directora del área turística de la cadena y Rubén González, director del área de alquiler de media y larga estancia. Un acto en el que ha colaborado Flores Solidarias, floristería online pionera en ofrecer trabajo digno y estable a personas sin hogar.

Crecimiento sostenido y diversificación

La apertura del nuevo hotel se enmarca en el plan de expansión y diversificación de Moontels. En los últimos meses, la compañía —que gestiona activos de inversores nacionales e internacionales, así como de family offices—- ha incorporado a su catera un edificio de apartamentos turísticos en la plaza de Vannes y un hotel en la calle Ribera, ambos en el corazón de la ciudad. Entre sus localizaciones más destacadas figura también el Palacio de Rojas, en la calle Quart, con 25 apartamentos turísticos, así como un edificio de coliving en la Plaza de Sant Bult, en el casco histórico.

Actualmente, Moontels gestiona más de 850 plazas, tanto en modalidad de coliving o flexliving como en hoteles y apartamentos turísticos, con la previsión de superar las 1.000 plazas a comienzos de 2026.

Una de las claves del crecimiento de la compañía, según sus gestores, es su modelo flexible y su clara apuesta por la tecnología, que le permite adaptarse a las distintas demandas del mercado, ofreciendo desde estancias vacacionales hasta estancias residencias por meses (flexliving y coliving).

Oferta

En palabras de Vicente de Juan: “La oferta de alojamiento de Moontels abarca desde hoteles y apartamentos turísticos hasta coliving y flexliving, siempre en las mejores ubicaciones y con elevados estándares de calidad. La tecnología es un eje fundamental de nuestra propuesta, ya que mejora la experiencia tanto de huéspedes como de inquilinos”.