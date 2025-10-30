Indra dispara su beneficio un 58% hasta los 291 millones y sitúa su cartera de pedidos en 9.500 millones

Indra dispara su beneficio neto un 57,9% en los nueves primeros meses del año hasta los 291 millones de euros gracias al aumento de la facturación y por la mejora de la valoración de su participación en el consorcio Tess Defence, en el que trabaja junto a Sapa, Escribano (EM&E) y General Dynamics, para fabricar el vehículo blindado 8x8 Dragón y el vehículo de apoyo sobre cadenas (VAC) para el Ejército español. La empresa participada por el Estado está a la espera de cerrar la compra de Hispasat y la posible fusión con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), propiedad del presidente de Indra, Ángel Escribano, y de su hermano Javier, también consejero de la tecnológica española.

Los ingresos de la compañía tecnológica se sitúan en los 3.611 millones de euros y crecen un 6% hasta septiembre en comparación al mismo periodo del año anterior, con incrementos interanuales de doble dígito en gestión del tráfico aéreo y defensa. En el tercer trimestre, los ingresos también avanzan un 6% interanualmente. El resultado operativo (EBITDA) registra un aumento interanual del 10% hasta los 405 millones.

La cartera a cierre de los nueve primeros meses de 2025 alcanzó los 9.512 millones de euros, de los cuales 1.476 millones proceden de la consolidación de TESS Defense. Sin este efecto, la cartera habría crecido un 14% interanual, impulsada por incrementos de doble dígito en todas las divisiones, salvo Movilidad, que avanzó un 1%. La contratación neta hasta septiembre aumentó un 20%, con un fuerte crecimiento en todos los negocios, destacando gestión del tráfico aéreo, principalmente por la contribución del contrato de renovación de radios en Estados Unidos, los radares de navegación aérea del Reino Unido y por el negocio en España; Defensa, principalmente por el proyecto Eurofighter y los contratos de radares en Alemania y Omán; y Movilidad, gracias a los contratos de mantenimiento ferroviario de Chile, peajes en Colombia y ferroviario en Rumanía.

Tras la adjudicación de 6.580 millones en créditos al 0% de los Programas Especiales de Modernización (PEM) del Gobierno de España Indra espera superar los 10.000 millones de euros de cartera en Defensa durante el ejercicio 2026. La compañía, además, anuncia un día del inversor en el segundo trimestre de 2026 para presentar, un año antes de lo previsto, la segunda fase de su plan estratégico.

El flujo de caja libre en los nueve primeros meses de 2025 se situó en 57 millones de euros, frente a los 94 millones registrados en el mismo periodo de 2024. En el tercer trimestre, la generación de caja fue de –8 millones, frente a los 25 millones del mismo período del año anterior.

La deuda neta ascendió a 114 millones de euros a septiembre de 2025, que supone un 62,85% más respecto al mismo período del año anterior. La compañía tecnológica cerró con una posición de caja neta positiva de 86 millones a cierre de 2024 y a una deuda neta de 70 millones en septiembre de 2024. La ratio de deuda neta sobre ebitda de los últimos doce meses se situó en 0,2 veces a septiembre de 2025, frente a –0,2 veces en diciembre de 2024 y 0,1 veces en septiembre de 2024.

La plantilla de la empresa con sede en Alcobendas (Madrid) se sitúa en 61.475 empleados, lo que supone un incremento del 5% respecto a septiembre de 2024 (2.765 empleados más), concentrándose ese aumento principalmente en España, 2.508 empleados más.

El presidente de la compañía Ángel Escribano destaca “la solidez de los resultados y la apuesta clara por anticiparse a las necesidades de los sectores de defensa y tecnología ya se traducen en un crecimiento de empleo del 7% en España. Estamos consolidando un proyecto de empresa y de país, capaz de hacer frente a los desafíos, de movilizar a la industria y el sector tecnológico nacional, y de sumar talento en sectores críticos para nuestra seguridad”.

Por su parte, el consejero delegado, José Vicente de los Mozos, sostiene que “el avance de todas las unidades de negocio, en especial de aeroespacial y defensa. Además, la aceleración de nuestro plan industrial, con la expansión de nuestra huella productiva y tecnológica, nos prepara para liderar la entrega de los programas especiales de modernización, para los que ya estamos movilizando a todo el ecosistema industrial nacional. Esta dinámica se logra gracias al compromiso y motivación de las personas que trabajan cada día en la compañía”.