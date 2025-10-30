Volotea conectará Valencia con una histórica ciudad italiana en 2026

La temporada de invierno del aeropuerto de Valencia ya está a pleno funcionamiento desde el pasado domingo. Sin embargo, este inicio de periodo de viajes no ha detenido la máquina de anuncios de nuevas conexiones que las aerolíneas tienen previstos ir lanzando de cara a 2026. Unas comunicaciones de nuevas rutas que volverán a beneficiar a las instalaciones de Manises en un momento en el que su tráfico de pasajeros es de récord. En concreto, con la posibilidad de poder viajar desde septiembre del próximo año a una emblemática ciudad del país que tiene mayor operativa a día de hoy con Valencia, Italia.

Ruta inédita

En concreto, según ha podido saber este diario, la firma española Volotea tiene previsto abrir una conexión aérea entre la infraestructura valenciana y una ciudad inédita -al menos, para una temporada completa- como la cultural Florencia. En concreto, esta ruta se operará desde septiembre con dos vuelos semanales, los martes y los sábados, poniendo a disposición más de 3.000 asientos para poder ir de una ciudad a la otra. Será, por tanto, el siguiente paso de una aerolínea que prevé superar este año los 1,2 millones de viajeros transportados con origen o destino Valencia desde que comenzara sus operaciones con Manises en 2012.

Este anuncio, además, resulta relevante por añadir un nuevo destino a una operativa amplia que se extiende ya de norte a sur y de este a oeste de la península itálica. Sin ir más lejos, hasta 13 aeropuertos están este invierno unidos a Valencia, desde la capital Roma -una ruta operada por Ryanair, Wizz Air y Vueling- a la siciliana Palermo, pasando por otros enclaves como Pisa, Nápoles o Bari.

Dos conexiones nuevas en menos de un año

Del mismo modo, resulta una nueva apuesta de Volotea por Valencia después de que este verano ya anunciara otra ruta con la ciudad francesa de Burdeos a partir de este próximo mes de noviembre. Destinos internacionales, por tanto, que se sumarán a otros nacionales ya operados como A Coruña, Bilbao y Asturias. “Con el lanzamiento de esta nueva ruta entre Valencia y Florencia, reforzamos nuestra apuesta por conectar ciudades con un gran atractivo turístico. Ambos destinos destacan por su riqueza cultural, artística y gastronómica, y estamos seguros de que los viajeros disfrutarán de experiencias únicas en ambas", asegura el director general de Estrategia de la compañía, Gabriel Schmilovich, en un comunicado.

Del mismo modo, Paula Llobet, concejala de Turismo de València y presidencia de la Fundación Visit València, ha destacado que "fortalecer la conectividad con destinos tan emblemáticos como Florencia refuerza nuestra posición como destino urbano y cultural de referencia en el Mediterráneo". "Las buenas conexiones que mantiene València con Italia no solo impulsa el turismo entrante, sino que también permite a los valencianos y residentes disfrutar de ciudades italianas con un enorme atractivo histórico y artístico, como es este caso", añade.