Adrián González (OVHcloud): «Las decisiones iniciales tienen mucho más peso en el largo plazo de lo que la gente piensa»

PREGUNTA: Cuando la gente escucha ‘nube’ quizá piensa solo en servidores que no ves. Pero tú trabajas con la infraestructura real. ¿Cómo explicas qué es una ‘Local Zone’ y por qué ahora importan tanto?”

RESPUESTA: Para entender en la práctica lo que es una ‘Local Zone’ hay que entender también qué es lo que se está ofreciendo en la nube y hacia dónde están yendo las tendencias en el mercado. Básicamente, consiste en acercar las capacidades tecnológicas de OVHcloud a ciertos territorios donde previamente no ha habido presencia. El motivo principal es que, dentro de este camino hacia la democratización tecnológica, hay que hacer llegar las tecnologías a donde se están generando los datos. Todo lo que sea acercar servicios donde se puedan almacenar, operar y utilizar esos datos aporta cada vez un mayor valor a las empresas y el resto de zonas locales.

PREGUNTA: La latencia, la soberanía de datos y la escalabilidad son palabras que se lanzan mucho. ¿Cuál crees tú que es el reto más urgente para la infraestructura cloud hoy?

RESPUESTA: Para empezar, creo que el concepto nube todavía no está acotado. La nube se refiere a cualquier servidor que opera servicios, de mayor o menor criticidad, para cualquier compañía e incluye también el servidor que tiene una empresa pequeña en el despacho de al lado. Son importantes porque cada vez se valora más la eficiencia, el rendimiento y el coste de las soluciones. Uno de los retos del mercado es conseguir que estas sean accesibles para todo el mundo y, desde nuestra visión, es mucho más práctico pensar en un futuro donde no haya megainstalaciones, sino que esos servicios, en pequeñas dosis, sean posicionados de forma estratégica en función de la demanda del mercado.

PREGUNTA: ¿Qué ventajas ofrece OVHcloud a los usuarios?

RESPUESTA: Nosotros consideramos que democratizar una nube es permitir que cualquier usuario y empresa, sin importar el tamaño, tenga acceso a recursos que por sí mismos no serían capaces de aglutinar, por el coste de la adquisición de estos recursos (IA, CTU, cuántica…). Esos recursos, en un mercado normal, tienen un coste inasumible para el 90 % del tejido empresarial. Nosotros buscamos el primer prisma, facilitar esta tecnología a través de la innovación y que esta no sea de uso exclusivo para unas pocas empresas. Que todo el mundo pueda contar con ello. Luego está el precio-rendimiento que le hagamos. Nosotros somos una industria tecnológica que tenemos el control de toda la cadena de valor. ¿Cuál es el beneficio para el usuario final? Si nosotros controlamos, tenemos relación directa, fabricamos y construimos todas nuestras soluciones, podemos ser independientes a la hora de decidir hacia dónde vamos para servir esa innovación y cómo la construimos, a un coste mucho más asumible para cualquiera que la quiera usar para sus negocios.

PREGUNTA: ¿Qué error habitual ves que cometen las empresas cuando migran a la nube o construyen infraestructura global?

RESPUESTA: Todas las empresas que vayan a tener un fuerte componente tecnológico deben tener en cuenta que las decisiones iniciales tienen mucho más peso y relevancia a largo plazo de lo que la gente piensa. En OVHcloud apostamos siempre por los conceptos open o estándares de mercado, de modo que la experiencia de usuario es exactamente la misma que podrías tener en tu ordenador de casa o en tus proyectos en la universidad. El hecho de ser una compañía con un coste predecible implica que desde el minuto uno vas a saber lo que te vas a gastar. De este modo, todo tu modelo se va a sustentar en el crecimiento de tu empresa frente a tu coste operativo. Si este último es lineal, es mucho más fácil para una empresa.

PREGUNTA: Desde tu experiencia, ¿qué hace falta en el ecosistema nacional para competir mejor globalmente frente a hubs tech más grandes?

RESPUESTA: El ticket medio al que opta una startup en el mercado es muy bajo comparado con el de la media internacional. Su subsistencia, por tanto, depende de múltiples factores y su capacidad de ser sostenible en el tiempo se limita a que alguien apueste en adoptar esa tecnología. Hay un aspecto cultural en el que siempre vamos a por lo conocido. Aquí es a la inversa. Tenemos que darle oportunidades a las empresas. Es fundamental para la supervivencia corporativa. Hay una parte cultural y otra relacionada con que tiene que haber una apuesta real, más allá de dar dinero, también a nivel de apostar por adoptar la tecnología y las soluciones made in Spain.

PREGUNTA: ¿Qué tres consejos darías a alguien que quiere construir infraestructura tecnológica a escala internacional?

RESPUESTA: Hay que hacer un análisis interno para saber a dónde quieres ir, con una visión largoplacista. El primer consejo es siempre enfocarte en el mercado donde crees que puedes generar tracción. En algún artículo ha salido que pensamos mucho en local y poco en internacional. Yo creo que es una cuestión de visión o miedo. Tienes que tener presente desde el primer momento que mi mercado es este hoy, pero mi prisma tiene que ser mucho más internacional. Un segundo consejo sería perder el miedo a competir. Con ello, todas las decisiones que te acompañen tienen que venir de un proceso donde no haya una toma de decisiones precipitadas. Elige soluciones que te permitan siempre un margen de maniobra. Por último, diría que es importante diversificar siempre y rodearte de personas.