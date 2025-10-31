El turismo en la Comunitat Valenciana, peor visto que nunca

La Comunitat Valenciana se encuentra en su mejor momento turístico. De enero a agosto, sin ir más lejos, más de 8,6 millones de viajeros internacionales -un 4,7 % más que en el mismo periodo del año pasado, según los últimos registros del Instituto Nacional de Estadística (INE)- optaron por visitar la autonomía, dejando con ello casi 11.280 millones de euros en ingresos entre todo el territorio. Un éxito, reflejado también en los balances récord de infraestructuras clave como el aeropuerto de Valencia, que, sin embargo, está dejando señales alarmantes entre la ciudadanía autóctona. Tanto que la percepción de esta actividad es cada vez más desfavorable pese a su influencia como motor económico.

Rápido empeoramiento

Es lo que refleja el último barómetro de percepción turística, relativo al tercer trimestre de este año, dado a conocer por la consultora LLYC, un análisis que refleja claramente el deterioro que esta afluencia de visitantes está teniendo para los valencianos. En concreto, el 'rating' del 0 al 10 que la firma utiliza para medir esta valoración -siendo 0 la peor percepción sobre el turismo y 10 la mejor- sitúa la 'nota' en la Comunitat en un 3,8. O lo que es lo mismo, entre las peores de España ya que solo Cataluña (2,8) y País Vasco (3,7) empeoran esta calificación. Además, es el peor registro desde que la consultora realiza este barómetro y una caída sonora respecto a la nota de hace tan solo dos años (6,2). No obstante, este empeoramiento en la percepción social va más allá de una simple valoración numérica.

Un grupo de turistas en el centro de la ciudad de València, este año. / Francisco Calabuig

Porque, si se mira el sentimiento que genera el turismo entre la población y los motivos de ello, el cambio de paradigma es todavía más exacerbado. En el tercer trimestre de 2022, sin ir más lejos, únicamente un 24 % veía negativamente la llegada de viajeros, mientras que un 46 % la apoyaba. Tres años después, el escenario ha virado 180 grados. Solo el 26 % tiene sentimientos positivos hacia el turismo, mientras que esa valoración contraria sube por encima del 60 %. Un empeoramiento que tiene una conjunción de factores detrás.

Los motivos

Uno de los más relevantes, según apuntan desde LLYC, está en la pérdida de acceso a la vivienda. "Cada vez más vecinos denuncian presiones para abandonar sus viviendas, mientras librerías, tiendas de barrio y escuelas ceden su espacio a apartamentos destinados a turistas. Este fenómeno alimenta la sensación de que la especulación inmobiliaria ha convertido el derecho a la vivienda en un lujo, generando frustración entre jóvenes y familias trabajadoras", señala el barómetro. No es, sin embargo, el único elemento que lastra esta percepción.

Porque entre esos motivos también se apunta a la "pérdida de identidad local", ya que "el turismo masivo está modificando la vida cotidiana y la identidad cultural de muchas zonas urbanas y costeras" o, entre otros, al "deterioro de la convivencia" entre locales y visitantes debido a que "el uso intensivo de viviendas y bajos turísticos ha generado tensiones entre vecinos y visitantes" e, incluso, ha elevado las quejas por comportamientos incívicos o ruidos. En esta línea, además, el análisis destaca que una de cada cuatro conversaciones que se dan sobre turismo tienen la gentrificación como temática, doblando el segundo asunto de debate, su 'contribución', que solo representa un 10,8 % de las charlas totales.