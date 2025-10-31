La empresa de electrodomésticos Cecotec expande su negocio inmobiliario

La empresa valenciana de electrodomésticos Cecotec expande su negocio inmobiliario en la Comunitat Valenciana tras sus primeras promociones en Torrent y Dénia. La compañía, a través de su filial inmobiliaria Cecohomes, tiene un "ambicioso plan de expansión" con la búsqueda de suelos en las áreas metropolitanas de las capitales valencianas y en la costa. El grupo Cecotec facturó 518 millones en 2024 y tiene un millar de trabajadores.

Cecotec, que comercializa una amplia gama de productos tecnológicos (aspiración, cocina, lavadoras, frigoríficos, lavavajillas, cuidado personal, descanso, fitness, movilidad eléctrica, bricolaje doméstico y televisores) desembarcó a finales de 2022 en el sector inmobiliario (a través del holding empresarial Cecotec Innovaciones) con su propia marca y concepto de viviendas Cecohomes, y con la intención de invertir cien millones hasta 2027.

Tras vender su primera promoción en Dénia, acaba de iniciar la comercialización de 135 viviendas con más de mil metros cuadros de zonas comunes en la zona de Parc Central de Torrent. El 60 % de las viviendas de este proyecto, que parten de 194.100 euros con plaza de garaje y trastero, ya están vendidas. La fecha prevista de entrega de las viviendas de la promoción, que se llama Natura Living Club, es finales de 2026.

Interior de la urbanización Natura Living Club de Torrent. / Levante-EMV

Cecohomes entregará las casas completamente equipadas. Además, ofrecerá packs completos de electrodomésticos Cecotec, con las innovaciones de la marca para cocinar, realizar tareas de limpieza o disfrutar del entretenimiento. Este complejo también ofrece piscina, zonas ajardinadas, club social, pista de pádel, parque infantil, gimnasio, centro de coworking y aparcamiento privado.

En paralelo, Cecohomes ha anunciado el inicio de la construcción de Grand Nautilus en Dénia, que ofrecerá viviendas unifamiliares con amplias parcelas y vistas al parque natural del macizo del Montgó.

Proyecto de unifamiliares de Cecotex en Dénia. / Levante-EMV

Búsqueda de suelo

La compañía destaca que estos proyectos reflejan su "ambicioso plan de expansión en la Comunitat Valenciana", donde explora "oportunidades de inversión tanto en áreas metropolitanas como costeras". El grupo incide en que "se encuentra en búsqueda activa de suelos para desarrollar nuevos proyectos residenciales que respondan a las demandas del mercado inmobiliario actual, ampliando así su oferta con hogares a precios accesibles".

Robot aspirador Conga

Cecotec fue fundada por los hermanos César y José Orts hace más de una década y tras el lanzamiento de su primer robot aspirador Conga en 2016 ha crecido con fuerza. Desde entonces ha pasado de facturar 16 millones de euros a más de 518 millones en 2024, y ha configurado un amplio catálogo, que actualmente incluye más de 4.000 referencias.

En los últimos años, también ha traspasado fronteras al abrir filiales y almacenes en Francia, Italia y Alemania y sus artículos se venden en más de 50 países.