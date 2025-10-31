Yolanda Díaz se reúne con Ford para evaluar la evolución del ERTE RED en Almussafes

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se ha reunido este viernes en Valencia con el consejero delegado de Ford Iberia, Jesús Alonso, y con el director de la planta de Almussafes, Daniel Ruiz, para estudiar la situación del ERTE RED que el Gobierno central puso en marcha desde el 1 de enero para dar más flexibilidad laboral a la factoría hasta la llegada de un nuevo híbrido prometido para 2027. "Nos hemos reunido con Ford para evaluar la marcha del mecanismo RED. Es una herramienta clave para mantener el empleo y asegurar el futuro de la planta de Valencia. Vamos a seguir apostando por la formación y los derechos de los trabajadores y trabajadoras", ha señalado la también vicepresidenta segunda del Ejecutivo.

Hasta finales de 2026

En concreto, esta fórmula RED estará vigente, según lo pactado, hasta el 1 de enero de 2027. A partir de ahí y dependiendo de cuáles acaben siendo los plazos productivos de ese futuro coche en Almussafes, habrá que evaluar si este se tiene que prolongar. Sobre ello, a este diario, fuentes del Ministerio de Trabajo ya avanzaron hace dos semanas que "a día de hoy todavía queda mucho recorrido por delante, más de un año vista" en ese ERTE RED y que sería cuando se acerque esa fecha y se conozcan las variables del futuro coche cuando se decidirá si este mecanismo se amplía o no. Y, de hacerse, en qué condiciones se alarga.

De momento, este mecanismo habrá dejado a cierre de 2025 hasta 81 días de parada productiva, según afirmó el sindicato mayoritario, UGT, el pasado 20 de octubre, cuando comunicó que las últimas paradas de fabricación de vehículos del ejercicio en Almussafes se traducirían en ocho días de detención en noviembre (3, 10, 17, 24, 25, 26, 27 y 28) y cinco en diciembre (1, 17, 18, 19 y 22).

Asimismo, la de Díaz no es la primera reunión vinculada a Ford Almussafes que se celebra recientemente. Hace pocas semanas, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ya señaló tras otro encuentro con la cúpula española de la marca que era "optimista y positivo", ya que la multinacional mantenía una apuesta por la planta "que garantiza el empleo y la actividad, una buena noticia tanto para proveedores como empleados y para el sector automovilístico de la Comunitat Valenciana".

Avances de los ERTE

Más allá de Ford, los últimos datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recogidos por Europa Press reflejan que el número de trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) se situó a cierre de septiembre en 9.830, de los que 513 estaban encuadrados en el Mecanismo RED para el sector del automóvil, 2.621 estaban en un ERTE de fuerza mayor y 6.696 en un ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP).