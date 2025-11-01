Air Nostrum cierra la puerta a más alianzas regionales a corto plazo tras la ruptura con CityJet

Air Nostrum cierra la puerta, al menos a corto plazo, a forjar nuevas alianzas con otras aerolíneas regionales tras romperse su asociación con CityJet. Es lo que traslada a este diario el presidente de la compañía valenciana, Carlos Bertomeu, después de que la justicia irlandesa diera luz verde este mes de octubre al plan de reflote de la compañía isleña. O lo que es lo mismo, desde que un magistrado -dentro del proceso de 'examinership' que recoge el derecho de este país para dar viabilidad a empresas en crisis- aprobara un plan de reestructuración que se traducía en la salida de SARA -sociedad que era el accionista mayoritario de CityJet y cuyo control estaba en manos de los socios de la firma valenciana al 80 %- del accionariado de la aerolínea hibernesa.

Sobre este proceso, desde Air Nostrum explican ahora que, aunque "respetamos la decisión que ha tomado la justicia irlandesa" en Dublín, "no estamos de acuerdo con la sentencia". "Seguimos creyendo que el plan pactado con el examiner por la dirección de CityJet y refrendado por el juez se basa en unas proyecciones financieras demasiado optimistas y poco ajustadas a la realidad". Antes de que se tomara la decisión, desde la firma valenciana ya se alertó que con "treinta años de experiencia en el mercado" y "conociendo bien los números de CityJet porque somos accionistas de la compañía", no consideraban "ajustadas a la realidad las proyecciones financieras".

No apelará

Pese a oponerse a esta decisión tomada, la compañía valenciana también descarta apelarla, por lo que la ruptura de la alianza Air Nostrum-CityJet se confirma solo dos años y medio después de que la Comisión Europea la aprobara. El motivo para no recurrir esta decisión judicial, concretamente, es que el proyecto de la mercantil irlandesa "ha dejado de ser viable", ya que en opinión de Air Nostrum esta firma no puede "subsistir" si su único cliente actual -la aerolínea escandinava SAS- "no paga el 100 % de los servicios que recibe", como marca el nuevo plan.

Sobre todo ello, hay que recordar que este proceso de 'examinership' -el tercero de su historia y el segundo desde la covid-19- tuvo su origen este mayo tras la decisión de Lufthansa de no renovar el contrato por el que la aerolínea irlandesa alquilaba al grupo alemán seis aviones con tripulación (wet lease).

Pero, blanco sobre negro, ¿en qué se traduce el fin de la alianza entre las dos aerolíneas? En que ambas empresas -que siempre han sido independientes económicamente- pasan a no tener tampoco ninguna relación comercial ni accionistas vinculados. Además, este movimiento ha implicado la entrada de nuevos socios en el capital de CityJet, encabezados por el inversor danés y dueño de otra aerolínea como Jettime, Lars Thuesen. Más allá de estos puntos, la firma irlandesa ya no hará el mantenimiento de sus aviones en la base que Air Nostrum tiene en el aeropuerto de Manises y tendrá que buscarse "una alternativa". No en vano, estos trabajos en estos últimos años los ha estado llevando a cabo la filial de mantenimiento de Air Nostrum, ANEM.

Puerta abierta a medio plazo

Ya sin esta asociación, preguntado por si habrá nuevas alianzas con compañías regionales, Carlos Bertomeu deja claro que "a corto plazo, no". "No nos lo planteamos, porque vamos a concentrar toda nuestra capacidad financiera y todo nuestro foco en la red que operamos actualmente para Iberia, así como en las rutas en régimen de obligación de servicio público" [las que el Gobierno fija para garantizar la cohesión territorial y que no operan bajo las reglas generales de libre mercado]. Un camino al que, eso sí, no cierra la puerta a medio o largo plazo. "Como sigo pensando que habrá una consolidación de la aviación regional europea, analizaremos en su momento las oportunidades que aparezcan", concluye al respecto.