El Consell insta a la integración al sector cooperativo agrario para mejorar su rentabilidad

La Conselleria de Agricultura ha iniciado un nuevo plan para fomentar la integración y concentración de las cooperativas en la Comunitat Valenciana con vistas a mejorar su rentabilidad y que puedan acceder a ayudas públicas. En la última década la cifra de estas firmas vinculadas a la economía social, un sector históricamente muy atomizado y de escasa dimensión, se ha reducido al pasar de 374 a 333 entre 2018 y 2023, según el último registro del Ministerio de Trabajo.

Esta nueva iniciativa de la conselleria gobernada por Miguel Barrachina arranca hoy con la publicación, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), de un anuncio. En este se informa al sector sobre el arranque de una consulta pública sobre el proyecto de decreto del Consell por el que se establecen los requisitos para el reconocimiento de entidades asociativas prioritarias agroalimentarias de la Comunitat Valenciana y se crea su registro.

El objetivo es dotar a estas entidades de un marco normativo y de incentivos específicos "que faciliten su acceso a ayudas, su participación en proyectos tractores y su posicionamiento en mercados internacionales", según la Generalitat. Este registro permitirá identificar y reconocer a las entidades que lideran la concentración de la oferta, la innovación y la internacionalización.

Apoyo a la integración

La creación de este registro supone un salto cualitativo en la política de apoyo a la integración y la competitividad, al tiempo que permitirá "mejorar la interlocución con la administración, optimizar la asignación de recursos y priorizar el acceso a líneas de financiación y apoyo técnico", aseguran desde el Consell. De las 333 cooperativas agroalimentarias de la Comunitat Valenciana, 245 están integradas en la federación de Cooperatives Agro-alimentàries , que preside Cirilo Arnandis, y que concentran el 95% del total de la facturación, con 178.796 socios, 6.706 empleos directos y una facturación agregada de 2.400 millones de euros al año.

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, con dirigentes de las cooperativas, en una imagen reciente. / Levante-EMV

La Generalitat Valenciana ha aumentado las ayudas específicas por procesos de fusión e integración de cooperativas al pasar de 1,3 a 1,6 millones de euros este año. Además, se ha reactivado la Cátedra de Integración Cooperativa con la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) para que desarrolle estudios y herramientas de análisis para facilitar la toma de decisiones en procesos de integración, aportando rigor técnico y metodológico.

El tamaño medio se duplica

El tamaño medio de las cooperativas se ha duplicado en los últimos años en España. De hecho, las 20 mayores cooperativas en España suponen el 22 % de la facturación del sector. Por eso, el Ministerio de Agricultura apuesta por la integración de este tipo de asociaciones con el reconocimiento de las Entidades Asociativas Prioritarias (EAP), 4 nuevas reconocidas en el último año y 19 en total en toda España. Además, en el segundo trimestre de este año se realizó la primera convocatoria para el fomento de la integración de entidades asociativas agroalimentarias supraautonómicas. Contará con un presupuesto de 33,3 millones de euros.