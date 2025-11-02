Javier Castro (Bitnovo): «Valencia ya está posicionada como el principal hub cripto en España»

PREGUNTA: Javier, cuéntenos cómo llegó al mundo de las criptomonedas y por qué decidió trabajar en Bitnovo.

RESPUESTA: Es una historia peculiar. Hace más de diez años, mi hobby era jugar al póker online, y empecé a escuchar a streamers americanos en la época de Twitch hablar sobre Bitcoin. Me llamó mucho la atención. Yo vengo de un entorno financiero, así que comencé a investigar por mi cuenta y, poco a poco, me fui metiendo en foros y comunidades del sector. Finalmente, hice un máster en Blockchain en la Universidad de Alcalá y, gracias a esos conocimientos, pude dar el paso y empezar a trabajar en una empresa del sector. Mi concepto de criptomoneda es muy amplio, pero siempre me gusta empezar por el principio: entendiendo qué es realmente Bitcoin.

PREGUNTA: ¿Qué es exactamente Bitcoin y cómo surgió esta criptomoneda que tantos debates ha generado en los últimos años?

RESPUESTA: Bitcoin es la primera criptomoneda, nacida hace ya más de 15 años. Es una base de datos descentralizada que nadie controla, programada mediante matemáticas, algoritmos y software, con una emisión limitada y planificada. Se trata de un sistema que, después de todo este tiempo, nadie ha logrado atacar, y probablemente sea la red descentralizada más robusta que existe. Surgió como un medio de pago alternativo tras la crisis de 2008, con la idea de crear una forma de dinero universal y con costes de transacción mínimos. A partir de ahí han surgido infinidad de casos de uso, como los tokens. El concepto de token hace referencia a unidades digitales que representan valor dentro de un ecosistema concreto, como los puntos de fidelidad de un supermercado o de una aerolínea, pero trasladados a una ’blockchain’. Más o menos, ese es el concepto: funcionan como fichas digitales.

PREGUNTA: ¿Cree que existe una falta de educación financiera y una imagen distorsionada de las criptomonedas en los medios de comunicación? ¿Qué papel juega la información —o la desinformación— en la forma en que la gente percibe este sector?

RESPUESTA: A ver, nosotros muchas veces lo que tratamos es de educar, porque falta mucha educación financiera. Hay desconocimiento, desinformación y, además, un exceso de información que, en realidad, acaba siendo negativo. En los medios se suele transmitir solo la parte mala y no la positiva, sin mostrar lo que esto supone como avance o como un cambio en el paradigma del concepto de dinero. Generalmente, lo que aparece es la idea de las estafas, cuando en realidad las criptomonedas son simplemente el gancho. De la misma manera que en el caso del Fórum Filatélico el problema no eran los sellos, aquí el problema tampoco son las criptomonedas, sino el uso que algunos hacen de ellas. A esto se suma la imagen negativa en los medios —que si lavado de dinero, etcétera— y la existencia de malos actores, como ocurre en cualquier otro sector, con ejemplos como la caída de FTX. Por eso, la educación financiera es clave: cuando entiendes bien qué es el dinero, resulta mucho más fácil comprender qué son las criptomonedas y por qué son tan importantes.

PREGUNTA: ¿Cómo está afectando la nueva regulación, especialmente con la llegada del marco MICA, al sector de las criptomonedas? ¿Crees que este tipo de normativas ayudarán a que su uso se normalice en la vida cotidiana?

RESPUESTA: Claro, además está la parte legal. Ahora, con todo el nuevo marco regulatorio y la llegada de MICA, se ha creado un entorno mucho más seguro, tanto para los usuarios como para las empresas. Esto nos permite competir en igualdad de condiciones y seguir desarrollando nuevos casos de uso, integrando las criptomonedas en la vida cotidiana de la gente. Lo más importante es que esas aplicaciones sean transparentes. La mayoría de las personas estarán operando con criptomonedas sin saberlo, del mismo modo que hoy casi nadie entiende la criptografía que hay detrás de un pago con tarjeta o de la navegación web, y aun así lo utilizan con total naturalidad.

PREGUNTA: ¿Cómo ve el futuro de los pagos con stablecoins y qué papel cree que puede jugar València dentro del ecosistema cripto en España y Europa?

RESPUESTA: Eso es lo que va a ocurrir, especialmente con los pagos con ‘stablecoins’. Creo que València ya está posicionada como el principal hub cripto en España, porque aquí se están estableciendo las principales empresas del sector y se está creando un ecosistema muy favorable para su desarrollo.

PREGUNTA: ¿Cómo imagina su desarrollo en los próximos años?

RESPUESTA: Muchas veces decimos que un año en cripto equivale a siete en la Tierra. A cinco años vista, la verdad es que me veo absolutamente incapaz de hacer un pronóstico. Sí veo, a más corto plazo, que la tecnología se irá integrando de manera transparente, que se abstraiga por completo y que la gente no sea consciente de que está operando con criptomonedas, aunque sea este ecosistema el que esté funcionando por detrás. Se lograrán transacciones rápidas, sin fronteras y con costes mínimos. A día de hoy, todavía haces una transferencia de euros a dólares y, a la semana siguiente te llega una comisión importante. Eso, en pleno siglo XXI y teniendo toda la tecnología disponible, resulta absurdo.