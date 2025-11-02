El negocio del turismo deportivo se dispara aupado por el ámbito amateur

Ciclismo, senderismo, rafting o golf. Hípica, vela, pádel o kayak. Las opciones de hacer deporte en la Comunitat Valenciana son extensas y casi infinitas. Una práctica, tradicionalmente vinculada a la salud, que sin embargo se está erigiendo actualmente también como un nicho de negocio en auge. Un foco económico que no solo se impulsa a través de los grandes eventos, sino especialmente de todos esos deportistas amateurs que –sea para competir, para practicar o solo para disfrutar– viajan a la autonomía para realizar este tipo de turismo activo. Tanto que este es un ámbito que está "creciendo muchísimo".

Es lo que apunta a este diario el secretario autonómico de Turismo de la Generalitat, José Manuel Camarero, quien pone blanco sobre negro el volumen total que este tipo de turismo genera a día de hoy. "Son 292.000 visitantes los que vienen a hacer pruebas deportivas" a la Comunitat, una cifra que solo en el último año y en lo referente a los llegados desde el extranjero "ha crecido un 23 %", afirma. Un alza que tiene una repercusión directa en el volumen de pernoctaciones que este viajero aporta, casi 900.000, pero también en el gasto turístico del que el territorio valenciano se aprovecha.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), únicamente en venir a un evento deportivo, ese visitante nacional se gasta de media 252 euros y el internacional, 1.070. "Está creciendo mucho el beneficio", destaca Camarero sobre una realidad que también se replica en España. No en vano, según el INE, los viajeros internacionales vinculados al deporte se dejaron más de 17.844 millones de euros en 2024, un 7,6 % más que en 2023.

Una combinación de eventos

Pero, ¿qué actividades hay detrás de este impulso deportivo amateur? Como destaca Camarero, esto es fruto de una combinación. Por un lado, unos grandes eventos como el Maratón o la Media Maratón de València, que "te posicionan en el mapa" y que, además, también dejan un rédito económico considerable. Lo sabe bien Juan Manuel Botella, director gerente de la SD Correcaminos, el club que organiza ambos eventos y que señala cómo en la última década "hemos construido dos pruebas internacionales" que han supuesto "un paso adelante en el impacto económico" de los eventos.

En concreto, en 2024, el Medio Maratón generó un gasto turístico –según los cálculos del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE)– de 13,6 millones de euros, aportando en materia fiscal casi cinco millones de euros más. Por su parte, el Maratón –un evento más grande y en el que el 67 % de los corredores que vienen, muchas veces con sus familias, son extranjeros– tuvo un impacto económico en materia turística –también según el IVIE– de casi 40 millones de euros y 13 más de impacto fiscal. Todo ello, añade Botella, sin contar el "impacto circular que representa meterte en el mundo de correr", desde comprarte unas zapatillas a ir a un fisio cuando te lesionas, pasando por convertirte "en viajero para ir a otras carreras".

Varios ciudadanos con un maillot de triatlón, en una imagen de archivo en Castelló. / Levante-EMV

Ciclismo, golf o dardos

Sin embargo, el negocio ligado a ese turismo amateur también se nutre de otros nichos más pequeños "que, sumándolos, generan un gran impacto", afirma Camarero. Y es que en una autonomía con más de 340 instalaciones deportivas públicas o privadas, muchos son los visitantes que escogen el territorio valenciano para practicar un deporte. En muchos casos, favoreciendo también la desestacionalización. Prueba de ello está en un ciclismo que, en palabras del secretario autonómico, "mueve muchísimo, tanto en carretera como en montaña". "Hay equipos ciclistas que hacen sus concentraciones de pretemporada aquí. Eso provoca que los aficionados que lo ven, muchos amateurs, vengan a emular esas rutas".

Otra disciplina deportiva que crece es el golf, que, según un informe elaborado el año pasado por Cámara Alicante, había disparado su negocio generado hasta los 918 millones de euros, un 23 % más que cinco años atrás. Tras ello, un deporte que atrae a más de 325.000 ciudadanos de fuera del territorio valenciano. Del mismo modo, Camarero también pone como ejemplo de esa atracción diversificada "de éxito" y "rentable" –entre otros– el campeonato internacional amateur de dardos que se celebra en La Nucía o el Centro Ecuestre Oliva Nova que "atrae a mucha gente, quizás durante un mes, y deja también mucho dinero".

Son algunos casos de una tendencia vinculada al negocio deportivo que también resulta importante para municipios del interior, en el que están "creciendo mucho" –apunta el dirigente del Consell– las actividades vinculadas al senderismo o al cicloturismo "recorriendo municipios", pero también "al turismo de aventura, porque en un parque de tirolinas puedes tener durante la semana escolares y, el fin de semana, turistas". Todo ello sin olvidar alternativas que también están sobresaliendo, como el ‘espeleokayak’ que se hace a día de hoy en enclaves como las cuevas de Sant Josep, en la Vall d’Uixó.