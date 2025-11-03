Los empresarios guardan silencio absoluto sobre la dimisión de Mazón

Silencio absoluto de los empresarios. El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, ha declinado hacer cualquier valoración sobre la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. La CEV celebra este jueves una asamblea electoral en la que Navarro dará el relevo a Vicente Lafuente, único candidato al cargo. La imprevista salida de Navarro se ha visto enmarcada, entre otros motivos como el malestar interno de varias federaciones y dirigentes, en su creciente mala relación con Mazón.

El desencuentro entre ambos arranca con la negativa del líder patronal a dar cobertura a la ausencia del jefe del Consell el día de la dana. Recientemente, el 18 de septiembre, durante la Noche de la Economía Valenciana, Mazón aprovechó su intervención para señalar ante todo el auditorio a Navarro por ausentarse al mismo tiempo que el Ministro de Economía, Carlos Cuerpo, aunque los dos tenían motivos de agenda para irse antes de tiempo. "Se han ido...juntos", afirmó para dar a entender que Navarro estaba entre sus contrincantes.

Femeval

Por su parte, el máximo dirigente del metal valenciano y futuro sucesor de Navarro en la CEV, Vicente Lafuente, ha rechazado hacer “valoraciones políticas” tras la dimisión de Mazón, ni tampoco pronunciarse sobre si son necesarias unas elecciones. Ante los medios, el dirigente sí ha asegurado que se necesita “una administración estable” y ha pedido que “no pare la sociedad, ni la economía”.

Por ello, ha reclamado a los partidos políticos “altura de miras” para que se aprueben los Presupuestos en un año excepcional aún marcado por la dana. “Es importante que el Gobierno valenciano no pare, sea quien sea a quien pongan”, ha incidido.

Reacción de los sindicatos

Las centrales sindicales mayoritarias de la Comunitat Valenciana sí han entrado a valorar la dimisión de Mazón. Según UGT-PV, el anuncio de no seguir al frente de la Generalitat era una "decisión necesaria y un ejercicio de responsabilidad política que en opinión de nuestra organización debería haberse producido hace mucho tiempo". Para el sindicato que lidera Tino Calero, la dimisión de Carlos Mazón "era un paso imprescindible para avanzar en la recuperación de la confianza ciudadana y en la estabilidad institucional que la Generalitat había perdido, además de un paso más en el camino hacia la verdad, la justicia y la reparación que tanto ha reclamado la inmensa mayoría de la ciudadanía valenciana todos estos meses", ha añadido Calero.

En parecidos términos, Ana García, secretaria general de CC OO-PV, ha asegurado que la gestión de la dana "ha sido lamentable". Ha destacado que han fallecido 229 personas en la provincia de Valencia tras la fatídica riada. Según la dirigente sindical, se queda como interino hasta que pacte con Vox, partido al que ha calificado de “negacionista del cambio climático y con políticas antiambientales”. García Alcolea ha recordado que Vox, junto con el PP, han modificado la ley de l’Horta para construir en suelo protegido y han sido los responsables de la eliminación de la Unidad Valenciana de Emergencias, un hecho que, en su opinión, no se debe olvidar. Y ha añadido que la dimisión de Mazón es más "descafeinada que solución". La secretaria general de CC OO-PV ha mostrado su rechazo frontal a la forma en que Mazón ha gestionado tanto la catástrofe como su dimisión . "