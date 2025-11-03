Femeval invertirá 12 millones en su centro de formación para cubrir las necesidad del sector

Un centro impulsado para nutrir de perfiles cualificados tanto al sector metalúrgico valenciano como a otras actividades productivas. Con esa misión ha presentado esta mañana el presidente de Femeval, Vicente Lafuente, su escuela de talento LaMet, unas instalaciones de 5.100 metros cuadrados que se enclavarán en el municipio de Picanya. Además, con una inversión prevista de 12 millones de euros, la intención es que las obras de este proyecto empiecen este mes de diciembre y que esté listo para formar para el curso 2027-28.

En palabras de Lafuente, este centro será un “hito” que supone -dentro de una reivindicación histórica- una apuesta “firme y proactiva para aumentar la cualificación de las personas y cubrir la demanda profesional” que tienen las 36 asociaciones que forman la patronal, desde los talleres a los instaladores electricos pasando por la protección contra incendios. “La iniciativa nace del metal pero esta basado en las necesidades de nuestras asociaciones”, ha apuntado el presidente de Femeval, que ha abogado porque esta escuela sirva para “cuidar el talento y anticiparnos a las urgencias” porque muchas de las profesiones “son transversales”.

“Es un espacio que hemos soñado. Es una inversión cuantiosa pero en la que vale la pena asumir este riesgo”, ha incidido Lafuente sobre un centro cuya expectativa es dar 20.000 horas lectivas y tener 6.000 estudiantes en esas instalaciones. “Será un lugar único para dar una formación de calidad y con vocación de servicio”, ha destacado antes de pedir a las administraciones central y autonómica su “respaldo” ya que con este proyecto -realizado en suelo municipal- “ganamos todo”. No en vano, LaMet tendrá trs grandes áreas formativas: formación 4.0 -robótica, inteligencia artificial...-, oficios tradicionales -como soldadura eléctrica, mantenimiento de climatización, etc.- y las nuevas tecnologías: microelectrónica, chips, electrificación, etc.

Profesiones necesarias tras la dana

Asimismo, Lafuente ha remarcado que, con la dana de hace un año, se “ha demostrado la necesidad de muchas de esas profesiones que tendrá el centro” y ha incidido en que, pese a la catástrofe, han decidido mantener la ubicación -se adoptarán, eso sí, medidas adicionales como un muro de contención perimetral en su construcción- porque “se necesitan estos gestos” en esa zona cero para reimpulsar la economía.

En una presentación en la que finalmente no ha estado presente la consellera de Industria, Marián Cano, también ha tomado la palabra el alcalde de Picanya, Josep Almenar, quien ha destacado que en una localidad como la suya “necesitada de buenas noticias, la construcción de este centro va a serlo”. “Es un proyecto ilusionante”, que “mira al futuro con mirada firme para poder hacernos mejor como país” y que ayudara a que la Picanya sea “un pueblo mejor” que antes de la dana.

Un centro "referente"

El acto de presentacion del proyecto -cuyos detalles ha ido desgranando Francisco Fideli, director de Formación y Talento de Femeval y que ha contado con el apoyo en directo de los dirigentes de diversas entidades que forman parte de la patronal- se ha cerrado con la intervención del secretario autonómico de Industria, Felipe Carrasco, que ha valorado el impulso de un proyecto “magnífico” e “ilusionante” que “conllevará más competitividad para nuestras pymes”. En este sentido, ha destacado que este centro va a ser un “referente” en toda la Comunitat.

Del mismo modo, Carrasco ha recordado que en un sector que ha estado lastrado por los vaivenes geopolíticos en los últimos meses y que es “muy importante” para la autonomía por generar -entre otros factores- 225.000 empleos, esta escuela de talento servirá para nutrir los “50.000 empleos nuevos que necesitaréis”. Y, desde la Generalitat, “os vamos a apoyar”.