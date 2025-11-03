El precio del alquiler en Valencia sube sin pausa: otro récord en octubre

No hay compasión para quienes se ven forzados a alquilar un piso en vista de que comprar una vivienda se ha convertido en una misión casi imposible. Los precios no se frenan. En octubre, según el portal inmobiliario Idealista, arrendar una vivienda en València capital costaba 15,5 euros por metro cuadrado -1.550 euros en un piso de cien metros- tras experimentar un aumento del 7,6 % respecto al mismo mes del año pasado. En la autonomía, el incremento fue del 9,9 %.

El precio del alquiler de viviendas cerró octubre con una subida interanual del precio del alquiler en España del 10,9% y se establece en 14,5 euros el metro cuadrado, según el citado informe de Idealista, que indica también que el precio ha bajado un 0,7% en los tres últimos meses y un ligero ascenso del 10,1% con respecto al último mes.

Hasta 51 capitales españolas tienen precios superiores con respecto a octubre del año pasado, con la única excepción de Huesca donde las rentas han bajado un 1,7% durante el último año. El incremento más pronunciado es el de Ceuta donde las expectativas de los caseros subieron un 21,9%, seguido de las subidas de Zamora (18,1%), Ciudad Real (15,1%), Teruel (13,4%) y Segovia (13,2%). Por el contrario, Pamplona (0,5%) es la capital con la subida menos pronunciada en el último año, seguida de San Sebastián (1,2%), Girona (1,2%) y Vitoria (2,7%).

Capitales

El comportamiento de las rentas en los principales mercados del país ha sido totalmente alcista. Además de en San Sebastián, suben en Madrid (11,5%), Sevilla (9,7%), Valencia (7,6%), Alicante (7,4%), Palma (6%), Bilbao (5,6%), Barcelona (5,1%) y Málaga (3,8%).

Barcelona continúa siendo la capital con los alquileres más caros con un precio de 24,3 euros el metro cuadrado, seguida por Madrid (23 euros) y Palma (18,2 euros) que ya es la tercera capital más cara de España. Les siguen San Sebastián (18,1 euros), València (15,5 euros), Málaga (15,4 euros/m2) y Bilbao (15 euros). Por el contrario, Ciudad Real, Lugo, Zamora y Cáceres (7,8 euros el metro cuadrado en los cuatro casos) son las capitales con la renta más económica.

Carteles de 'Se alquila' pegados en un edificio de Madrid / Eduardo Parra - Europa Press

El precio del alquiler sube en 49 provincias españolas en el último año, con la única excepción de Cáceres (-0,5%). Los mayores incrementos se han vivido en Zamora (19,9%), Segovia (14,3%), Palencia (13,4%), Ciudad Real (13,1%) y Teruel (12,9%). En la provincia de Barcelona crecieron un 5,9%, mientras que en Madrid el incremento fue del 12,7%. Por el contrario, Soria (0,1%), Huesca (0,7%), Girona (1,2%), Álava (2,7%) y Navarra (3%) registran las menores subidas.

La Comunidad de Madrid (21,1 euros el metro cuadrado) se mantiene como la provincia más cara para alquilar una vivienda en España, seguida de Barcelona (21 euros. Les sigue Baleares (19,1 euros), Guipúzcoa (16,8 euros), Málaga (16,5 euros), Las Palmas (15,3 euros) y Santa Cruz de Tenerife, con 14,9 euros. Jaén (6,4 euros) y Ciudad Real (6,9 euros), en cambio, son las provincias más económicas.

Autonomías

Las rentas han subido en todas las regiones españolas desde octubre del año pasado. La Comunidad de Madrid lidera las subidas (12,7%), seguida de Andalucía (11,8%) y Castilla-La Mancha (11,8%). Por debajo de la media nacional se encuentran los incrementos de La Rioja (9,9%), Comunitat Valenciana (9,9%), Castilla y León (9,1%), Baleares (9%), Aragón (8,5%), Canarias (8,1%), Región de Murcia (7,9%), Asturias (7,4%) y Cataluña (7,1%). Los menos incrementos en el último año se dan en Navarra (3%), Extremadura (4%), Cantabria (4,5%), Euskadi (5,2%) y Galicia (5,3%).

La Comunidad de Madrid (21,1 euros el metro cuadrado), Baleares (19,1 euros) y Cataluña (19,1 euros), son las regiones con el precio más caro. Les siguen Canarias (15,1 euros) y Euskadi (14,9 euros). En el lado opuesto de la tabla encontramos a Extremadura (7,2 euros) y Castilla-La Mancha (8 euros/m) que son las comunidades más económicas