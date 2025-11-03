El tráfico del puerto con Argelia se dispara en el último año

Argelia y el puerto de Valencia han recuperado en poco menos de un año todo el terreno que perdieron en 2022 cuando se produjo la ruptura entre el país norteafricano y España por el cambio de postura de este último sobre el Sahara. Los datos de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) son incontestables, el tráfico de mercancías entre esta y Argelia ha crecido un 23,11 % en toneladas y casi un 35 % en contenedores, de tal manera que el país del Magreb ha subido como la espuma y se ha situado quinto en el ranking del primer caso y tercero en el del segundo.

Sáhara

La crisis se desencadenó en marzo de 2022, cuando el Gobierno español abandonó por sorpresa su neutralidad tradicional en el conflicto del Sáhara Occidental y se alineó con la posición de Marruecos, habitual enemigo argelino en su área. Argel, por tanto, era y es un gran aliado de los saharauis. Al día siguiente de conocerse la nueva postura española, Madrid y Argel rompieron lazos diplomáticos. Fue el 19 de marzo de 2022.

Tres meses más tarde, Argel suspendió el Acuerdo de Amistad y Buena Vecindad y bloqueó el comercio exterior con España. La decisión supuso un descenso de las exportaciones españolas: de los 1.888 millones de euros en 2021 a tan solo unos 350 millones en 2023. Un total de 1.340 empresas valencianas exportaban al país norteafricano antes del conflicto, según la Cámara de Comercio de Valencia.

Las aguas volvieron a su cauce justo tres años después y el cambio se notó de inmediato en el tráfico. Las 266.381 toneladas que se movieron entre ambas partes en enero de 2025 subieron a 662.000 un mes más tarde y superaron los dos millones en mayo. En septiembre habían llegado a los 3,6 millones. Una evolución casi idéntica se da en cuanto a contenedores: los 18.203 que se trasladaron en enero de este año subieron nueve meses después a 240.407.

Contenedores en el puerto de Valencia. / Miguel Ángel Montesinos

Los 3,6 millones de toneladas de tráfico entre Valencia y Argelia sitúa a este último país justo por detrás de España, China, Italia y Estados Unidos, mientras que en contendores solo se ve superado por China y Estados Unidos, es decir las dos mayores potencias económicas del planeta.

Productos

Uno de los grandes componentes del transporte de mercaderías con Argelia es el gas natural, uno de los mayores recursos del país norteafricano y también una de las necesidades energéticas de España. También es de gran relieve el trasiego de productos agroganaderos y alimentarios. Asimismo, es de gran relevancia el tráfico de maquinaria, herramientas y repuestos y el de productos químicos . n