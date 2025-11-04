AVA-Asaja denuncia en Bruselas que el tratado con Sudáfrica desploma un 40 % las mandarinas tempranas valencianas

El acuerdo comercial citrícola sellado por la Unión Europea con Sudáfrica en 2016 pasa factura al campo valenciano una década después. Tanto es así que AVA-Asaja ha denunciado ante las instituciones europeas, en Bruselas, “el demoledor impacto comercial y fitosanitario que está provocando el acuerdo de la UE con Sudáfrica para la citricultura de la Comunitat Valenciana”, ya que se han ido reduciendo progresivamente los aranceles que pagan los importadores de la UE de agrios sudafricanos hasta dejarlos a cero desde esta campaña 2025/2026.

Según un informe elaborado por la citada organización agraria a partir de datos oficiales de la Conselleria y el Ministerio de Agricultura, así como de la Asociación de Productores de Cítricos de Sudáfrica (CGA), desde 2016, año de la firma de dicho tratado, la producción de las clementinas y satsumas tempranas valencianas se ha desplomado un 40%, pasando de 361.226 a 211.718 toneladas, debido, principalmente, al solapamiento en el tramo inicial de la campaña citrícola con las mandarinas tardías de Sudáfrica, a contraestación, cuyas exportaciones al mercado europeo se han más que triplicado en esta última década, incrementándose de 53.869 a 180.140 toneladas.

Asimismo, Sudáfrica plantó de 2012 a 2017, cuando se fraguó el acuerdo, más de diez millones de plantones de mandarinas tardías, que equivalen aproximadamente a 24.000 hectáreas de pequeños cítricos que tendrían una producción estimada de 750.000 toneladas/año.

Reuniones en Bruselas

La delegación de AVA-Asaja encabezada por su presidente Cristóbal Aguado alertó de “la imparable sustitución de cítricos europeos por sudafricanos, con mayor huella de carbono, sin reciprocidad y en condiciones de competencia desleal”, durante una ronda de reuniones, iniciada hoy, con europarlamentarios españoles del PP (Esteban González Pons, Carmen Crespo y Esther Herranz), PSOE (César Luena) y VOX (Jorge Buxadé), así como con miembros de la Representación Permanente de España en la Unión Europea (REPER) y las Direcciones Generales de Agricultura y Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea.

Evolución de los cítricos exportados por Sudáfrica a la UE desde 2016. / Levante-EMV

Nuevas detecciones de 'mancha negra'

La organización agraria valenciana también advirtió del “inaceptable riesgo fitosanitario que entrañan las exportaciones citrícolas de Sudáfrica a la UE”. En el pasado mes de octubre, según el informe 'TRACES' de la Comisión Europea, Sudáfrica sumó otras cuatro detecciones de mancha negra (Phyllosticta citricarpa) y en lo que llevamos de año acumula un total de 17 interceptaciones de esta enfermedad de cuarentena.

Sorprende además que su país vecino, Zimbabwe, registró en octubre 13 casos de 'mancha negra'. Asimismo, los cítricos sudafricanos registran dos cargamentos infestados de la falsa polilla ('Thaumatotibia leucotreta'), siendo una de las interceptaciones en un contenedor de naranjas, lo que evidencia que el tratamiento en frío, que erradica la plaga, incumplió la normativa europea. Sudáfrica encabeza el ranking mundial de interceptaciones, solo por detrás de Argentina que contabiliza 24 detecciones en lo que llevamos de año.