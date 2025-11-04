Avaesen entrega su Guía Smart City a 9 municipios de la Comunitat Valenciana

Cintillo Avaesen / ED

El próximo viernes 7 de noviembre nueve municipios de las provincias de Castellón y Alicante recibirán su Guía Smart City en la cita organizada por la Asociación Valenciana de Empresas del Sector de la Energía (Avaesen) y Levante-EMV, que acogerá la Fundación Bancaja desde las 10.30 horas. Con ella, estos ayuntamientos dispondrán de una hoja de ruta para avanzar en su transformación verde y digital a través de la innovación.

La iniciativa impulsada por Avaesen, en el marco del proyecto Índice Smart City, que cuenta con el apoyo de la dirección general de Innovación de la Generalitat Valenciana, promueve la colaboración público-privada para el desarrollo de soluciones innovadoras que ayuden a crear las ciudades inteligentes del futuro, de la mano de los ayuntamientos, diputaciones, administraciones públicas, centros de investigación, universidades y empresas. Son ya 74 los municipios que cuentan con su Guía Smart City completada.

Este 2025, las nuevas localidades de Castellón y Alicante que recibirán la Guía Smart City son: el Ayuntamiento de Alcoi; el Ayuntamiento de Busot; el Ayuntamiento de Daya Vieja; el Ayuntamiento de Finestrat; el Ayuntamiento de Matet; el Ayuntamiento de Ondara; el Ayuntamiento de Santa Pola; el Ayuntamiento de Vistabella del Maestrat; y el Ayuntamiento de Xilxes.

Este recurso, que es gratuito para los ayuntamientos, realiza un diagnóstico para evaluar la situación del municipio en los distintos bloques temáticos de la Red Española de Ciudades inteligentes. Entre ellos, innovación social, bienestar, energía, medio ambiente, movilidad urbana sostenible; infraestructuras, digitalización, gobierno de ciudad y economía inteligente.

Tras analizar el nivel de desarrollo en estas áreas, la Guía Smart City establece, junto a los ayuntamientos, una serie de retos para los que los grupos de trabajo del Think Tank Smart Cities —formado por empresas, institutos de investigación, universidades, asociaciones, startups o pymes— proponen soluciones inteligentes personalizadas y presentan casos de éxito aplicables en esa localidad.

De esta manera, las acciones se diseñan de forma conjunta y se ofrece a los ayuntamientos un repositorio de soluciones en sectores como el energético, agua, residuos, TIC, seguridad, tráfico, cerámico o embalaje, entre otros. Asimismo, se facilita la planificación de las inversiones y licitaciones, así como la solicitud de las subvenciones pertinentes.

Todo el programa

El evento, bajo el título «Inncities CV: Entrega de Guias Smart City», contará, asimismo, con distintas intervenciones y mesas de debate que pondrán el foco en los retos y oportunidades en el ámbito de la innovación para las ciudades del futuro de la Comunitat Valenciana. La apertura del acto, conducido por la periodista Silvia Tomás, directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica en València, estará a cargo de Marcos J. Lacruz, presidente de Avaesen. Después, intervendrá Juan José Cortés, director general de Innovación de la Generalitat Valenciana.

A continuación, comenzará la píldora inspiradora «IA palanca de innovación en las ciudades», por Vicent Botti, director científico de la Escuela de Posgrado Valenciana y Red de Investigación en Inteligencia Artificial (valgrAI). Por su parte, Trinidad Gómez, concejala de Urbanismo, Servicios Generales, Territorio y Viviendas del Ayuntamiento de Santa Pola, expondrá las claves del caso de éxito de su municipio como Smart City e Innovación.

La cita contará también con una mesa de debate para analizar los «Retos públicos para la innovación». Moderada por Victoria Majadas, project manager en Think Tank Smart Cities, en ella participarán un representante del Ayuntamiento de Ondara; Ismael Mínguez, alcalde de Xilxes; y José Vicente Fernández, alcalde de Daya Vieja. La jornada concluirá con la ya mencionada entrega de las Guías Smart City y con un cocktail para seguir impulsando sinergias y networking entre los ayuntamientos, entidades y empresas de la iniciativa.