BBVA Research prevé que la Comunitat Valenciana lidere el crecimiento del PIB en 2025 y en 2026

El servicio de estudios de BBVA estima que el incremento del Producto Interior Bruto (PIB) de la Comunitat Valenciana en 2025 podría situarse alrededor del 3,6%, mostrando un diferencial de crecimiento positivo con el conjunto de España (3,0%) y significativamente por encima del resto de la eurozona (0,9%). Las previsiones del análisis de la entidad financiera coindicen con las previsiones de coyuntura realizadas recientemente por la patronal autonómica CEV, que destacaba que la economía valenciana sale a flote un año después de la devastadora riada del 29 de octubre de 2024, si bien la recuperación no ha sido total porque hay sectores y empresas que todavía sufren los estragos de las inundaciones.

Entre los factores que apoyarán el avance de la economía, según BBVA Research, destacan las medidas de apoyo a la reconstrucción tras la dana del año pasado, la caída en los precios del petróleo, el tono más expansivo de la política económica en Europa, y una mayor capacidad de crecimiento del sector servicios, impulsado por la inmigración y los aumentos de la productividad por hora. A largo plazo, BBVA Research prevé una moderación del crecimiento en 2026 (2,9%), en un "contexto de una elevada incertidumbre de política económica y arancelaria". Con todo, a finales de 2026, el nivel de PIB podría situarse 15 puntos por encima de 2019 (13 puntos en España), siendo la segunda comunidad con mejor evolución. Además, de cumplirse estas previsiones, la tasa de paro podría reducirse hasta el 11,5% de media en 2026 y se podrían crear 113.000 nuevos empleos en el bienio 2025-2026.

Recuperación tras la dana

Tal como avanzó a principios de este año, según el nuevo informe ‘Situación Comunitat Valenciana. Segundo Semestre de 2025’ de BBVA Research, presentado hoy por Miguel Cardoso, economista jefe de BBVA Research para España, y por José Manuel Mieres, director de la territorial este de BBVA en España, "la recuperación tras la dana está siendo más rápida de lo anticipado y las medidas de apoyo estarían impulsando en particular la inversión y la construcción". A esto se añade la buena evolución de las exportaciones de servicios turísticos y del consumo privado, lo que justifica que la Comunitat Valenciana muestre el segundo mayor avance en el PIB con respecto a los niveles prepandemia.

En el tercer trimestre de 2025, el crecimiento de la afiliación en la Comunitat Valenciana alcanzó el 0,9% trimestral, situándose como la región con mayor incremento del periodo. Además, el informe de coyuntura de la entidad financiera sostiene que los datos de 2025 apuntan a una "aceleración" del avance de la afiliación regional en términos anuales, además de situarse por encima del promedio nacional. Valencia y su área urbana muestran un crecimiento sólido, mientras que la Costa Blanca registra un incremento menor, aunque en línea con la media de España.

Al igual que en años anteriores, el sector público, las actividades profesionales y el comercio volvieron a empujar el avance de la afiliación en lo que va de 2025. Por su parte, la agricultura y la industria muestran un débil desempeño, lo que limita la creación de empleo en la autonomía.

Incremento de salarios

Entre los factores que apoyarán el crecimiento estarán la caída en los precios del petróleo; el tono más expansivo de la política económica en Europa; y una mayor capacidad decrecimiento del sector servicios (por la inmigración y los aumentos de la productividad por hora). A ello se suma el empuje de la inversión y de la construcción gracias a las medidas de apoyo tras la dana. Por otra parte, se espera un incremento de los salarios superior al de los precios lo que debería apoyar la evolución del consumo privado durante los próximos trimestres.

También destaca que el sector del automóvil continuará limitando el avance de la demanda interna. El sector enfrenta retos estructurales, como la incertidumbre regulatoria, la falta de infraestructuras, la transición hacia la adopción del vehículo eléctrico y la competencia china.