La C. Valenciana destina 970.000 euros a una WTM de Londres con más estand expositivo

La Comunitat Valenciana acude desde este martes y hasta el próximo jueves a la World Travel Market (WTM), una de las ferias turísticas más importantes de Europa que se celebra en Londres, con un espacio expositivo más grande que en ediciones anteriores y una inversión de casi un millón de euros. Son las líneas maestras de un desembarco en el certamen británico en el que el Consell ha fijado -según señala en un comunicado- una "agenda de trabajo" centrada en "incrementar la desestacionalización" y aumentar la "diversificación de la demanda" y donde también va a presentar una nueva campaña promocional cuya inversión se sitúa en los 800.000 euros. Todo ello, eso sí, en una semana marcada por la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

Más espacio expositivo

En materia turística, la aparición de la autonomía en la feria londinense se da con 397 metros cuadrados de exposición -es decir, 70 más que en 2024 y más de un centenar más que en 2023- en un estand propio -siguiendo el estilo del pasado Fitur- en la que se "podrá mostrar toda la oferta turística, realizar presentaciones y facilitar las reuniones de negocio entre empresas, destinos y operadores". En esta visión, hay 36 coexpositores y participan más de 30 destinos y empresas valencianas, así como las siete marcas turísticas del territorio: Valencia Turisme, Visit València, Turismo de Castellón, Visit Benidorm, Costa Blanca, Alicante y Elx.

Del mismo modo, la agenda de trabajo prevé más de una veintena de reuniones con aerolíneas como Jet2 e EasyJet, agencias, turoperadores o entidades de sectores como el del golf, representado en la International Association of Golf Tour Operators (IAGTO), entre otros encuentros. Para la consellera de Turismo, Marián Cano, "la Comunitat Valenciana asistirá a una nueva edición de la WTM, a la que se han destinado 970.000 euros, preparados para seguir fortaleciendo nuestra posición como uno de los destinos preferidos por el mercado británico".

La recreación del estand de la Comunitat en la WTM. / Levante-EMV

Impacto en viajeros y gasto

Hay que recordar que casi uno de cada cuatro visitantes internacionales que vienen a la Comunitat son británicos. O lo que es lo mismo, que este mercado trajo tres millones de turistas en 2024, una subida del 10,8 % respecto al año anterior. Además, hasta septiembre se han registrado también cerca de 2,4 millones de viajeros británicos llegados a alguno de los puntos de la geografía valenciana. Solo por el aeropuerto de Valencia, los registros de Aena señalan que más de 340.000 personas procedentes de Reino Unido han llegado en los nueve primeros meses de este año a la Comunitat. Por otro lado, a nivel autonómico, el impacto del gasto de este tipo de turistas ya supera los 2.590 millones de euros hasta septiembre.