El empleo bate récords en la Comunitat Valenciana

El mercado laboral valenciano volvió en octubre a dar buenas noticias, con lo que acumula dos meses de datos positivos tras el bajón de agosto, especialmente en lo que se refiere a la creación de empleo, que se situó nuevamente en registros desconocidos al superar los 2,4 millones de afiliados a la Seguridad Social. El paro no acompañó a ese dato pero el aumento es de apenas dos décimas.

La afiliación a la Seguridad Social en octubre sumó 36.459 personas en la Comunitat Valenciana, un 1,65 % más que en septiembre, hasta alcanzar las 2.241.991 personas afiliadas, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que sitúa el incremento interanual en 74.100 nuevos inscritos. Esta buena evolución viene aparejada con la de los contratos en el mes de octubre, que experimentaron un alza de 5.723 unidades respecto a septiembre y de 3.998 en relación con el mismo mes del año pasado.

Por su parte, el paro registrado en el mes de octubre en la Comunitat Valenciana ha subido en 742 personas, lo que supone un aumento del 0,25 % respecto a septiembre y sitúa el número total de personas desempleadas en 294.757, según datos hechos públicos este jueves por el Ministerio de Trabajo. Por provincias, el desempleo registrado en las oficinas públicas ha subido en 1.163 personas en Alicante (0,98 %) y en 537 en la de Castellón (1,68 %), mientras que en la de Valencia ha bajado en 958 personas (0,67 %).

Trabajadores de la construcción / Europa Press

Sectores

El aumento valenciano del paro es el más bajo en términos porcentuales de toda España, donde el desempleo subió un 0,91 % después de engrosar las listas con 22.101 personas y alcanzar los 2,44 millones de ciudadanos en esa situación laboral. Los 742 parados más de la Comunitat están lejos de los más de 2.000 que acumulan Andalucía, Madrid y Cataluña.

El dato de la Comunitat Valenciana es fruto del descenso en la agricultura (130), la industria (116) y la construcción (400), mientras que los servicios registraron una subida de 941 parados y el colectivo sin empleo anterior, de 447.