Los megacamiones de 44 toneladas abren la guerra entre transportistas y plataformas de distribución

La circulación de megacamiones que transportan 44 toneladas de mercancías ya es una realidad en las carreteras españolas, incluidas las de la Comunitat Valenciana. Lo acaba de autorizar la Dirección General de Tráfico (DGT) en su circular del 23 de octubre de 2025 sobre la ampliación de la Masa Máxima Autorizada (MMA). Hasta ahora la carga máxima era de 40 toneladas. La luz verde a los megacamiones ha sido aplaudida por grandes plataformas logísticas de distribución de mercancías (cargadores), si bien ha sido recibida con malestar por el sector del transporte, ya que pasar de 40 a 44 toneladas aumentará costes de operación entre un 14% y un 18% en combustible, neumáticos, frenos y tiempos de carga, según constata un informe de la patronal Astic. Sin embargo, ese aumento de costes no tiene su repercusión en una mejora de las tarifas que cobran las empresas transportistas por mover mercancías de un sitio a otro.

Entre las principales novedades de la Orden cabe destacar el aumento de la masa máxima autorizada a las citadas 44 toneladas para los vehículos de cinco o más ejes dedicados al transporte de mercancías por carretera. Y puede incrementarse en dos toneladas como máximo (llegar a 46 toneladas) cuando se trate de operaciones de transporte intermodal; es decir que pasan a otro vehículo de transporte como el ferrocarril, barco o avión. Para poder adaptarse a la nueva situación, algunas empresas están compensando a sus transportistas por el sobrecoste ocasionado, si bien también se han producido ya los primeros casos de fabricantes y cargadoras que han aprovechado la nueva situación para tratar de abusar de los chóferes, con lo que pasan a retribuirles por debajo de la carga transportada, según fuentes del sector.

"Trabajar gratis"

El presidente de la Federación Valenciana de Empresas del Transporte y la Logística (Fvet), Carlos Prades, espera que los cargadores asuman ese coste adicional. Sea como fuere, eso parece poco probable y todo parece indicar que la 'batalla comercial' está servida entre el sector del transporte y los cargadores. "Tal vez habrá que acudir a la Administración, lo que sería un poco antinatural porque se supone que en un libre mercado las dos partes deben llegar a acuerdos", aseguraba el dirigente patronal en una jornada organizada por Diario del Puerto. En su opinión, "los cargadores entienden que deben pagarlo, pero no está claro que lo vayan a hacer. Cuando cargan cuatro toneladas más -advierte el dirigente patronal- no se las regala al comprador. Habrá gente que transporte esas cuatro toneladas gratis como una gracia comercial", lamenta Prades.

Un camión de cinco ejes, autorizado para transportar 44 toneladas, en un almacén de carga en Valencia. / Levante-EMV

Respaldo de Aecoc

Mientras tanto, la medida, según la asociación de fabricantes y distribuidores Aecoc, que aglutina los intereses de grandes cadenas como Mercadona, Consum, Carrefour, Lidl o El Corte Inglés, así como a las grandes industrias agroalimentarias, trae beneficios como la "mayor eficiencia logística, la reducción de emisiones y la optimización de los viajes, al permitir transportar más carga por viaje". La regularización de los megacamiones de 44 toneladas es una reivindicación que el sector de la distribución y los fabricantes vienen reivindicando desde hace una década para ahorrar costes.

"Impacto limitado"

Otras patronales del transporte también cuestionan la eficacia en el uso de los megacamiones. Para la Federación Nacional de Asociaciones de Transportes de España (Fenadismer), el aumento del tonelaje a 44 toneladas va a tener un “impacto limitado” en las carreteras. La federación que agrupa a pymes y autónomos del sector sostiene que la medida afectará a aproximadamente un máximo del 12% del total de kilómetros recorridos en el conjunto del transporte de mercancías por carretera en España. Y destaca que supondrá una reducción estimada del consumo diésel en torno al 8 %.

Por su parte, la Asociación de Cargadores de España estima que por cada vehículo que pase de 40 a 44 toneladas se ahorrarán tres toneladas de CO2 al año. Con unos 150.000 vehículos potencialmente adaptables, el ahorro es "significativo". Además, esta asociación empresarial apunta que se reducirá el 9% de viajes de camiones en toda España, lo que puede paliar la escasez de conductores y mejorar la sostenibilidad social del transporte.