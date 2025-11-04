Telefónica recorta a la mitad el dividendo el próximo año con su nuevo plan estratégico

Telefónica abre una nueva etapa. El grupo de telecomunicaciones, con un nuevo núcleo duro de accionistas (con el Estado español a través de SEPI, el holding CriteriaCaixa y Arabia Saudí como socios principales, con un 10% cada uno) y con una cúpula renovada con Marc Murtra al mando como presidente, impulsa un giro estratégico para los próximos cinco años. Tras ocho meses de reflexión y múltiples especulaciones, la compañía desvela su esperadísimo nuevo plan estratégico en lo que supone un Día D para la corporación.

Una nueva hoja de ruta que anticipa mejoras de ingresos y rentabilidad hasta 2030 y una reducción de la deuda, pero que también contempla un recorte del dividendo que recibirán sus accionistas. Telefónica se mueve para adaptarse a los cambios profundos que encara el sector de las telecomunicaciones y la tecnología en toda Europa. La compañía pretende sumarse a la ola que fusiones que se espera en el continente y se propone tener un papel activo para crecer con compras, con operaciones tanto en España como en Europa, pero quiere hacerlo con disciplina financiera, reforzando su balance y ganando liquidez para encarar movimientos corporativos.

Telefónica mantendrá el dividendo comprometido para este año (con 0,30 euros en efectivo) en dos pagos , pero lo recortará a la mitad el próximo año (hasta los 0,15 euros) también efectivo, pero en un solo pago que se ejecutará en junio de 2027. La nueva Telefónica se marca unos objetivos de remuneración para 2027 y 2028 también a la baja, basados en un rango de entre el 40 y el 60% del flujo de caja libre como base del dividendo, y cuya cuantía se aprobará por el consejo de administración más adelante.

La futura rebaja del dividendo supone un giro a la estrategia tradicional de la teleco, que históricamente ha mantenido una retribución atractiva para sus accionistas como una forma de proteger su valor en bolsa. Telefónica solo había recortado su dividendo en tres ocasiones en los últimos 30 años: un recorte en 1998, una suspensión de un año en 2012 y un ajuste temporal en 2020 con motivo de la pandemia.

