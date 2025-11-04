Arrancan las solicitudes para participar en el programa de termalismo del Imserso

Luz verde para que los ciudadanos puedan solicitar uno de los programas estrella para los mayores valencianos, el de termalismo. Según dió a conocer ayer el Imserso tras la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la nueva edición de esta iniciativa -que irá desde febrero a diciembre de 2026- se lanza con un total de 197.000 plazas a disposición de los usuarios, de las cuales más de 21.000 -en concreto 21.424 viajes, 65 más que el año pasado- irán destinados a los mayores valencianos.

Como suele ser habitual, las estancias serán de diez días (nueve noches) en régimen de pensión completa, mientras que el precio se mantendrá entre los 302 y los 405 euros por viajero. Estos costes, según detalla el BOE, engloba tanto el alojamiento en habitaciones dobles de uso compartido y la manutención, como los tratamientos termales básicos y "las actividades de ocio y tiempo libre ofertadas gratuitamente por el balneario". Además, estos trayectos se dividirán en dos turnos. Uno de febrero a agosto que estará disponible prioritariamente hasta el 4 de diciembre de 2025 -con lista de espera hasta el14 de mayo- y otro, para los meses de septiembre a diciembre de 2025, cuya fecha máxima de inscripción irá hasta el 15 de mayo y la lista de espera se alargará al 31 de octubre de 2026.

Cómo inscribirse

Pero, ¿cómo se solicita este programa? Desde el Imserso apuntan a que, desde este martes 4 de noviembre, la solicitud se puede cumplimentar de varias maneras. Por un lado, prioritarimente, por vía telemática a través de la sede electrónica del Imserso. No obstante, también se puede hacer en formato papel enviándola por correo postal a: Programa de Termalismo Apartado de Correos 61.285 28080 Madrid.

Para poder solicitar la entrada al programa, el Imserso especifica que se tiene que ser persionista de los siguientes tipos:

De jubilación o incapacidad permanente del Sistema de Seguridad Social Español.

De viudedad con 55 años o más o ser beneficiario de estas por otros conceptos o ser perceptor de prestaciones o subsidios de desempleo, con 60 o más años de edad.

O ser persona asegurada o beneficiaria del Sistema de la Seguridad Social español, con 65 años o más.

Eso sí, estas personas deberán poder valerse por sí mismas, deben "necesitar los tratamientos termales solicitados y carecer de contraindicación médica para la recepción de los mismos" y alcanzar, "de conformidad con la baremación establecida, la puntuación [marcada por el grado en el que se necesitan los tratamientos, la situación económica o la edad, entre otros factores] que le permita acceder a uno de los balnearios y turnos solicitados". Estos usuarios podrán ir acompañados por el cónyuge o la pareja de hecho o por la "persona con la que se constituye una unión estable y de convivencia".

La oferta de balnearios valencianos

Más allá de los usuarios, la oferta de balnearios recogida por el BOE en la Comunitat Valenciana añade un nuevo establecimiento con relación al año pasado. En concreto, a los casos de Montanejos 2 y Villavieja (La Vilavella) en Castelló, así como Fuentepodrida (Requena) y Hervideros de Cofrentes en Valencia se suma también el centro Confluent Health Resort, también en Cofrentes.