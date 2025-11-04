Los valencianos 'se van' de los planes de pensiones

El número de partícipes de la Comunitat Valenciana en los planes de pensiones disminuyó el año pasado de forma significativa. Los 759.875 que había en 2023 se redujeron a 749.271 en 2024, un ejercicio marcado por la dana del 29 de octubre, según los datos publicados por la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco). Esa bajada en más de 10.500 cuentas se produjo a la par que la autonomía registraba un aumento de población de más de 103.000 personas, hasta los 5,31 millones, lo que implica que su participación en el conjunto de España bajó del 14,6 % al 14,1 %.

Pese a ello, el patrimonio de los planes de pensiones en la Comunitat Valenciana experimentó un incremento de casi 600 millones -hasta los 7.651- debido a las rentabilidades "positivas aportadas por los mercados financieros, permitiendo compensar las prestaciones netas registradas debido a la reducción del límite de las aportaciones", según Inverco, que recuerda que estos instrumentos se han visto limitados por la reducción a 1.500 euros del máximo de los ingresos.

Patrimonio

El patrimonio medio de los valencianos en planes de pensiones es uno de los más bajos, pese a que ocupa la cuarta posición en patrimonio total y en número de cuentas de partícipes. Concretamente, está en los 10.211 euros, con una subida, eso sí, de casi 900 euros respecto de 2023. Solo Extremadura, Andalucía, Canarias y Murcia están peor. A nivel de España, la cifra se eleva a los 12.616 euros.

Los planes de pensiones son un complemento para la jubilación / David Navarro

El informe de Inverco analiza también cuál es la distribución del dinero invertido en planes de pensiones. Los valencianos figuran ligeramente como inversores más conservadores que la media nacional. Se encuentran entre los ciudadanos que porcentualmente más destinan a renta fija, uno de cuyos componentes esenciales es la deuda pública, que está garantizada por el Estado. Acapara el 13,3 % del total, siete décimas por encima de la media.

Bolsa

La renta variable, sustancialmente la bolsa, equivale a un 18,8 % en la autonomía, mientras que en el conjunto de España esta se sitúa en el 20,5 %. No obstante, la exposición a acciones (títulos de empresas cotizadas) es mucho mayor si sumamos la parte patrimonial de los planes mixtos, que ascienden al 62,6 %, cuatro décimas por debajo de la media nacional. Los planes más seguros en la Comunitat Valenciana también son los que tienen un patrimonio medio más bajo, con 8.467 euros en los de renta fija. Les siguen los mixtos, con 9.567. A continuación aparecen los garantizados, con 12.364, y por último están los de renta variable, con 15.070 euros.