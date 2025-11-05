Camarero: "La imagen turística valenciana tras la dana está completamente recuperada"

Un año después de la dana, "estamos completamente recuperados en nuestra imagen turística y de hospitalidad". Así de contundente se ha mostrado el secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero, en el arranque de la segunda jornada de la World Travel Market (WTM), uno de los grandes certámenes turísticos de Europa que se celebra desde ayer en Londres. En el estand de 397 metros cuadrados montado por la Comunitat para esta edición, Camarero ha incidido en que esa imagen tras la catástrofe ya "se ha superado" y el mercado británico -el principal de la autonomía- "ya sabe cómo está el territorio, preparado para recibirlos" tras las campañas de comunicación que han venido haciendo.

Más allá de la dana, el representante autonómico ha destacado que la autonomía y las distintas marcas están en el certamen para "llevar la Comunitat a nuestros turoperadores y colaboradores para que esos tres millones de turistas británicos que vienen sigan manteniéndose y creciendo". No en vano, este año se podrá cerrar por encima de los 3,1 millones de visitantes de este país.

"El mercado británico valora muy positivamente la oferta turística de la Comunitat Valenciana. El sol y playa, por supuesto, pero también esa otra oferta cultural y de naturaleza que estamos trabajando", ha destacado, no sin antes incidir en la importancia de seguir desestacionalizando y diversificando, el "positivo" peso del sector por su aportación al PIB (un 16 %) y sus más de 320.000 empleos. Además, ha puesto el ejemplo de Elx o Alicante como muestras de destinos que son "conciliadores" entre el local y el turista.

Un mercado más allá del verano

Minutos antes, la jornada de la delegación valenciana presente en el certamen británico ha comenzado con una presentación de destino a medios de comunicación locales en el que se ha recordado cómo uno de cada cuatro visitantes foráneos que vienen a la autonomía proceden de Reino Unido. No en vano, con 23 ciudades del país isleño conectadas con València, Alicante o Castellón y más de 4,2 millones de asientos a sus distintos aeropuertos, el gasto medio diario de estos viajeros asciende hasta los 153 euros y la duración de sus viajes supera las siete noches.

Presentación del destino Valencia en la feria londinense / Juanma Vázquez

Del mismo modo, entre los elementos remarcados durante un encuentro con medios en el que también se ha hecho un repaso por los eventos deportivos, gastronómicos o culturales que tendrá la Comunitat, se ha puesto en valor cómo uno de cada tres viajes de británicos rumbo al territorio valenciano ya se hace fuera del periodo veraniego. Sobre ello, ante las preguntas de los medios, desde Turisme CV han destacado cómo la desestacionalización es "uno de nuestros objetivos principales".

Trayectos

Asimismo, también se ha enfatizado cómo los trayectos vinculados a experiencias gastronómicas se han disparado hasta un 48 % respecto a antes de la pandemia. Una presentación que ha concluido con un mensaje: "Queremos sorprenderos cada vez que volváis. Ser vuestro espacio de libertad, bienestar y felicidad". Minutos después, ya con la presencia en la cita de Camarero -que ha sufrido un retraso en su llegada debido al transporte-, ha querido enfatizar lo "natural" que es para los destinos valencianos la recepción de turistas.