Ford Almussafes despedirá 2025 con producción en mínimos y a la espera de su nuevo híbrido

Ford Almussafes concluirá 2025 con una de cal y otra de arena. En lo positivo, las últimas semanas han servido para perfilar -con mayor o menor discreción- la mayoría de detalles del nuevo híbrido que debe llegar a la factoría a finales de 2027. En lo negativo, sin embargo, en las instalaciones de la Ribera tienen claro que, mientras ese momento llega, el peaje productivo será considerable. Tanto que 2025 se consumará como el peor ejercicio productivo de su historia, reduciéndose incluso por debajo de las 100.000 unidades ese volumen de fabricación de coches.

Y es que en un año marcado por la implantación de un ERTE RED instaurado para dar más flexibilidad laboral a una planta que no tiene actualmente carga de trabajo para 1.000 de sus más de 4.100 trabajadores, la producción prevista hasta el 16 de diciembre -último día de este año en que las máquinas de Almussafes se pondrán en marcha- por el sindicato mayoritario, UGT, se quedará únicamente rondando los 98.700 coches. Un balance nimio para una fábrica que ha llegado a ensamblar casi 450.000 vehículos a inicios de este siglo y que, hace una década, todavía sacaba de sus líneas más de 388.000 unidades. Eso sí, con varios modelos en liza en ese momento y no solo con un único 'superviviente', el Kuga, como sucede ahora.

En concreto, las expectativas del sindicato para este ejercicio -que toman en cuenta los doce días de paradas de la actividad ya calendarizadas- suponen una caída de casi el 18 % con relación a un 2024 que ya se erigió como el suelo productivo histórico de la factoría al solo fabricarse 103.490 Kuga y 16.639 unidades de una furgoneta Transit que dijo adiós a la planta en el mes de abril de ese año. No obstante, la caída interanual motivada por esa menor carga de trabajo también golpea el otro área de fabricación de Almussafes, la de motores. Sin ir más lejos, de las 271.500 unidades de potencia que se fabricaron el año pasado se estima que este 2025 se bajará a 172.000, es decir un desplome del 36,6 %.

Motores producidos en Ford Almussafes, en una imagen de archivo. / Perales Iborra

Futuro perfilado

Este escenario sería totalmente preocupante si no fuera por los movimientos, en forma de tabla de salvavidas, que ha ido ejecutando de forma oficial y extraoficial la multinacional. En lo que sí ha salido a la luz, la declaración de UGT -tras la reunión a inicios de octubre con el vicepresidente europeo de Operaciones Industriales de la marca, Kieran Cahill- de que Ford mantiene "inalterable" su apuesta por la factoría y que el empleo a partir de 2027 está "garantizado".

En lo no oficializado, entre lo que ha ido confirmando este diario por varias fuentes del sector, la decisión de la firma del óvalo es la de impulsar un modelo híbrido -que, como mínimo, a corto plazo no tendrá una alternativa eléctrica- que sea un SUV de dimensiones similares al Kuga, ya que será en su plataforma, la C2, en la que este coche se lanzará. Del mismo modo, la estimación es que se realicen 209.000 unidades anuales que irán rumbo a distintos puntos geográficos del mundo, entre ellos un continente europeo en el que los híbridos siguen siendo la opción reinante. Al menos, por ahora.

Una apuesta más de presente que de futuro

Y es que según las ventas de vehículos registradas entre enero y septiembre por la patronal de los fabricantes europeos, ACEA, de los casi 10 millones de coches matriculados entre los países de la Unión Europea, Reino Unido, Suiza, Islandia y Noruega, la cuota de mercado que suman los híbridos no enchufables (HEV) y los enchufables (PHEV) ha crecido en los últimos años hasta representar el 44 % del total.

Sin embargo, en el horizonte más próximo ya comienzan a asomar las ventas de unos eléctricos puros cuyas adquisiciones en los últimos meses se están disparando. Una realidad, motivada por el desembarco de las marcas chinas y la aparición de modelos competitivos de marcas tradicionales como Volkwagen, que aventura a corto o medio plazo que esta tecnología acabará imponiéndose. Y ahí, si no ha virado, el futuro productivo de Almussafes volvería a estar en peligro.