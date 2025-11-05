EasyJet estudia intensificar los vuelos desde Suiza y Alemania a Valencia
El director general de Turismo, Israel Martínez, asegura que la aerolínea ha detectado una mayor demanda desde estos dos países rumbo al territorio valenciano y prevé elevar "ese tráfico aéreo"
EasyJet está estudiando elevar el tráfico aéreo desde dos mercados como Suiza y Alemania rumbo a la Comunitat Valenciana. Así lo ha transmitido el director general de Turismo, Israel Martínez, a los medios de comunicación tras una jornada en la World Travel Market (WTM) -que se está celebrando desde ayer y hasta mañana en Londres- que ha estado marcada por varias reuniones con aerolíneas y turoperadores, desde Lufthansa a Jet2, pasando por la citada EasyJet. Unas citas que, en palabras del secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero, han servido para dejar claro que "para el mercado británico la Comunitat Valenciana es un destino importantísimo".
Y es que a pesar de que en su intervención Camarero ha afirmado que en estos encuentros se han tratado posibles nuevas rutas, también ha remarcado que todavía "no podemos" desvelarlas. "Tenemos muy buenas sensaciones y esperamos anunciarlas en breve", ha incidido el dirigente del Consell, señalando que estas aerolíneas "cada vez están más interesadas en traer turistas en las épocas bajas de las distintas temporadas", favoreciendo con ello la desestacionalización.
Sobre el caso de EasyJet, Martínez ha añadido que tanto desde Suiza como desde Alemania esta compañía ha detectado un auge de las "peticiones para poder viajar" hacia los destinos valencianos y, por eso, está trabajando en "intensificar ese tráfico aéreo de Suiza y Alemania con los aeropuertos de la Comunitat Valenciana", sobre todo con Manises y Elx-Alicante, pero también con "alguna ruta" con el de Castelló. No en vano, ha incidido Camarero, tanto en estos como en otros mercados "hay margen de crecimiento, sobre todo en la temporada de invierno".
Asimismo, respecto a este interés de las aerolíneas, Camarero ha incidido en que ven positivamente el hecho de no tener tasa turística en la Comunitat Valenciana [un anuncio que, justamente, el ya expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, hizo en la edición de la WTM de 2023], mientras que asuntos como el alza de impuestos que estudia el Gobierno británico son los que elevan la preocupación de estas compañías aéreas.
Vuelo a EE UU
Por otro lado, respecto a posibles conexiones con otros mercados como el estadounidense, Camarero ha incidido en que conseguir estas rutas es "estratégico" porque ya es un mercado "que busca la Comunitat Valenciana" gracias a nichos como los cruceros y "esas reuniones las seguimos trabajando" para que la autonomía "esté en el foco y más turistas americanos acaben viniendo".
Ampliación de Manises
Y, por último, también ha insistido en la necesidad de seguir mejorando las infraestructuras como el aeropuerto de Valencia y el de Alicante que "requieren una mayor inversión por parte del Estado" -en referencia a la necesidad de ampliación de ambas instalaciones ya prometida y anunciada por Aena y el Gobierno- o del Corredor Mediterráneo que "nos conectaría con Europa con alta velocidad y que a día de hoy adolecemos". "Estas infraestructuras son básicas para dar la mejor calidad a nuestros turistas. No podemos tener infraestructuras que no estén a la altura", ha concluido Camarero.
