Nunsys Group compra la murciana Gispert Business
La firma es conocida en el sector como Toshiba Murcia y está especializada en equipos multifunción de la marca japonesa
Nunsys Group, la firma tecnológica valenciana, anuncia la adquisición de la empresa murciana Gispert Business (conocida en el sector como Toshiba Murcia), que desde el mes pasado ha entrado a formar parte de su red de compañías integradas. Nunsys Group "consolida así su posicionamiento en el ámbito de los servicios gestionados de impresión y de la gestión documental, al tiempo que amplía su presencia en la Región de Murcia, donde ya opera con una delegación propia desde 2014", según ha informado hoy en un comunicado.
Establecida en 2007 por los socios fundadores Santiago Llorente Roda y Enrique Ruiz Vicente, Gispert Business aporta once profesionales que se suman a la plantilla de la unidad de MPCS (servicios gestionados de impresión y contenidos) de Nunsys Group. La compañía murciana es distribuidor y servicio técnico oficial de equipos multifunción de Toshiba, habiéndose consolidado como uno de sus cinco partners principales en España por volumen de facturación.
Gispert Business ostenta además la condición de socio en activo con mayor antigüedad del fabricante DocuWare. De hecho, la operación posiciona a Nunsys Group en el top 5 de los implantadores nacionales de este fabricante de soluciones para la gestión documental.
“Esta combinación de especialidades nos permitirá enriquecer nuestro portafolio de servicios gestionados con una oferta 360° que incluye impresión, digitalización, captura inteligente de documentos y automatización de flujos de trabajo”, ha asegurado Paco Gavilán, presidente de Nunsys Group.
La operación responde al "enfoque de crecimiento" de Nunsys Group, que prevé cerrar el presente ejercicio 2025 con una facturación superior a los 300 millones de euros y una plantilla de más de 3.000 trabajadores. La integración de GispertBusiness "representa un paso más en su plan estratégico de expansión y diversificación de soluciones integrales, reforzando su capacidad para actuar como socio tecnológico global de empresas y administraciones".
