El precio de la vivienda sigue imparable en los pueblos de la dana

Nada parece poder contener la escalada de los precios de la vivienda. Los pisos usados en venta en la Comunitat Valenciana subieron en el último mes un 1,6 % y un 17,1 % en el último año, de tal forma que han alcanzado su valor más elevado de la historia con 2.357 euros por metro cuadrado, según un informe del portal inmobiliario Idealista.

En la provincia de Valencia, los incrementos mensuales e interanuales se sitúan en un 1,5 % y un 21,7 % en cada caso, si bien los 1.877 euros por metro que se pagan en este territorio están un 3,4 % por debajo de su máximo histórico, que lo alcanzó en octubre de 2006, en plena burbuja inmobiliaria que explotaría un par de años después y daría lugar a la Gran Recesión.

Aumentos

En Valencia, en líneas generales, sus principales poblaciones registran incrementos interanuales considerables de precios en el metro cuadrado. La propia capital lo hace en un 16,8 %, hasta los 3.227 euros, y localidades afectadas por la dana experimentan alzas de distinta medida que van del 29 % de Alaquàs al 21,6 de Aldaia, el 22,8 %, de Alfafar (11,5 %) de Benetússer, el 16,2 % de Catarroja, el 14,7 % de Chiva, el 30,3 de Picanya o el 3,6 % de Paiporta. Alaquàs, Alfafar, Catarroja, Chiva o Picanya alcanzan en octubre niveles históricos en el precio de sus inmuebles.

Pero no son las únicas. Poblaciones que no se vieron dañadas por la riada del 29 de octubre de 2024 también sufren la carestía de la vivienda usada, en muchos casos porque se encuentran en el cinturón metropolitano de València y, al convertirse en refugios ante la imposibilidad de vivir en la capital, ven cómo los precios de sus viviendas se disparan. Es el caso de Burjassot (24,7 %), Paterna (19,3 %), Mislata (16,3 %) o Torrent (19,1 %). También suben en capitales comarcales como Xàtiva (10 %) o Alzira (21,9 %).

Viviendas de la plaza del Patriarca de València en una imagen de archivo / Fernando Bustamante

El precio de la vivienda usada en España registró una subida del 15,7% interanual octubre, situándose en 2.555 euros el metro cuadrado. Este dato supone una subida de un 3,4% en los tres últimos meses, de un 1,5% con respecto al mes anterior y el precio más alto de la vivienda usada en España desde que el portal inmobiliario tiene registros.

Idealista indicó que todas las autonomías muestran precios superiores con respecto al año anterior. Madrid (20,8%) lidera las subidas, seguida de Andalucía (20,6%), Murcia (19,9%), Cantabria (19,1%) y la Comunitat Valenciana (17,1%). Los menores ascensos se producen en Navarra (2,5%), Extremadura (2,5%) y Galicia (4,6%).

Provincias

Asimismo, en 47 provincias tienen precios superiores a los registrados en octubre del año pasado. La mayor subida se ha vivido en Valencia, donde las expectativas de los vendedores han crecido un 21,7%, seguida de Madrid (20,8%), Murcia (19,9%), Cantabria (19,1%) y Málaga (17,1%). Solo tres provincias han experimentado decrementos de precio en la vivienda usada: Ourense (4,4%), Teruel (4,2%) y Jaén (1,7%).

Hasta 51 capitales han tenido incrementos en el precio de la vivienda usada durante los últimos doce meses, dejando a Girona (2,9%) como la única excepción. La subida más pronunciada es la vivida por León donde el precio creció un 19,9% en el último año. Le siguen los incrementos de Madrid (18,1%) y Guadalajara (17,5%) Entre los grandes mercados los precios han crecido en València (16,8%), Alicante (15,7%) y Málaga (15,5%).