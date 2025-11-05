Estos son los jóvenes empresarios valencianos finalistas a los Premios AJEV

La Asociación de Jóvenes Empresarios de Valencia (AJEV) ha anunciado los finalistas de la nueva edición de los Premios AJEV, uno de los reconocimientos más destacados al talento joven empresarial de la provincia. Los nombres de los ganadores se conocerán en la Gala de entrega, que se celebrará el 13 de noviembre en València.

El jurado, que se reunió el pasado lunes, estuvo formado por Paz Navarro, presidenta de AJEV; Ana Vila, vicepresidenta 1ª de AJEV y presidenta de AJE CV; Eva Blasco, presidenta de CEV Valencia; Francisco Lorente, marketing manager de ESIC Comunitat Valenciana; Ramón Ferrandis, director del CEEI Valencia; Juan Gallur, director de Banca Empresas en Caixa Popular; Gerardo Benlloch, director de oficina Mapfre Salud; Lucía Calabria, subdirectora de Emprendimiento de València Innovation Capital; y José Vicente Gosálbez, concejal de Empleo y Emprendimiento del Ayuntamiento de València.

17 finalistas de sectores muy diversos

Las empresas finalistas representan una amplia variedad de sectores, con un denominador común: sus líderes tienen menos de 45 años, cuentan con sede social en la provincia de València y una trayectoria mínima de dos años —salvo en la categoría Empresa Revelación, dirigida a emprendedores y emprendedoras menores de 35 años y compañías de menos de tres años de vida.

Finalistas por categorías

Tras una deliberación muy reñida por el alto nivel de las candidaturas, los finalistas de los Premios AJEV 2025 son:

Premio “Cupra JR Valle” a la Innovación : Darwin, Indaws y Yurest.

: Darwin, Indaws y Yurest. Premio “ESIC” al Empleo: CIPS Logistics, Comercial Ryalimp y Gente de Bien.

CIPS Logistics, Comercial Ryalimp y Gente de Bien. Premio “MAPFRE” al Impacto Social e Igualdad: Don Pa Artesans, Texlimca y Winncare.

Don Pa Artesans, Texlimca y Winncare. Premio “Cámara Valencia” a la Internacionalización: Cefiba, Hosper Profesional y Slimbook.

Cefiba, Hosper Profesional y Slimbook. Premio “Caixa Popular” a la Empresa Revelación: Mentelem, Your Friends Are Boring y Veneno Concept.

En la categoría principal, Joven Empresario/a del Año, el jurado ha seleccionado tres referentes del emprendimiento valenciano “al frente de proyectos con un crecimiento muy destacado en los últimos años, combinando innovación, generación de empleo e impacto social”, destaca Navarro.

Los finalistas son: