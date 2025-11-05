València reúne en la V edición de ‘Inspiration Day’ las “mentes en beta” más brillantes del marketing

València será la sede de la V edición del `Inspiration Day´, un evento organizado por el Club de Marketing del Mediterráneo, donde las mentes más ágiles del marketing compartirán sus estrategias anticipándose a los cambios, la tecnología y los consumidores. Este encuentro, que se celebrará el 19 de noviembre en la Marina, cuenta con el patrocinio principal de pinchaaqui.es y el patrocinio de Consum y PubliEspaña.

Bajo el lema “Mentes en beta”, el acto pretende destacar una de las cualidades de los profesionales más brillantes del marketing: su permanente estado en beta de ensayo, prueba y aprendizaje, en un contexto de plena incorporación de la inteligencia artificial al sector del marketing.

Tal y como explica la presidenta del Club de Marketing del Mediterráneo, Eva Prieto, “es un encuentro para celebrar a las mentes que insisten, a las marcas que no temen reprogramarse y a los equipos que aprenden más rápido que el entorno. En definitiva, una reivindicación del marketing en beta: abierto a probar, sin miedo al error, en constante actualización”.

El encuentro estará conducido por la directora de Comunicación y Experiencia de Cliente de Caixa Popular, Mar Mestre, y contará con algunas de esas mentes en beta del marketing de la Comunitat Valenciana, y a nivel nacional, que inspirarán con casos de éxito a los profesionales asistentes: pinchaaqui.es, IVI, Veneno Concept, Issaline y Amstel.

Pensar, experimentar y escuchar

El objetivo de esta V edición de Inspiration Day, uno de los grandes eventos del CMM junto a los premios MIA, es precisamente ser “un laboratorio colectivo de posibilidades. Un espacio para pensar, compartir bien y viendo el error como oportunidad de aprendizaje, pero sobre todo, un espacio para inspirar de la mano de los mejores ejemplos”, explica Eva Prieto.

Al respecto, el CEO de pinchaaqui.es, Víctor Rodríguez, destaca que “este evento representa nuestro compromiso con la innovación y el aprendizaje continuo. La colaboración entre marcas disruptivas es clave para avanzar en un mercado en constante evolución. La única forma de avanzar es estar en constante beta, aprendiendo y adaptándonos a los cambios. Este evento es la oportunidad perfecta para compartir esa visión con otros líderes del marketing."

La velada arrancará con ejemplos prácticos sobre cómo las marcas deben adaptarse al nuevo paradigma de búsqueda de la IA, de la mano del Head of SEO/PPC & UX Consultant de pinchaaqui.es, David Marenyà. Y le seguirá el caso de éxito del grupo de fertilidad IVI, líder mundial en reproducción asistida, de la mano de su directora de Marketing y Comunicación, Isabel María, donde presentará su campaña "El futuro nació en IVI Valencia".

Continuará con una entrevista a Alejandra Merit y Julia Carrasco, creadora y directora creativa de Veneno Concept, quienes explicarán desde una perspectiva joven y valiente, su disruptiva propuesta comunicativa antes de abrir su espacio de Veneno House.

En cuarto lugar, y tras su reciente Premio MIA Marketing B2B, el Marketing Manager Workwear de Issaline, Jorge Martínez, destacará su caso de éxito de la marca de vestuario laboral y su estrategia de reposicionamiento. El broche final lo pondrá Amstel a cargo de su Brand Manager España, Ainoa de Olazábal, presentando su iniciativa ‘Germanor’ que promueve la hermandad y solidaridad valenciana.

El acto finalizará con un espacio para el networking y un vino de honor para los asistentes.

Club de Marketing del Mediterráneo

El Club de Marketing del Mediterráneo (CMM) es una asociación empresarial sin ánimo de lucro que sirve como punto de encuentro entre profesionales, marcas y proveedores de marketing de la Comunitat Valenciana y que tiene como objetivo fomentar el crecimiento de los profesionales y empresas del sector a través de tendencias, buenas prácticas y casos de éxito. En la actualidad cuenta con más de 300 socios individuales y empresas en las tres provincias de la Comunitat Valenciana.