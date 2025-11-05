Llobet apuesta por llegar a las 32.000 plazas hoteleras en una València "que no está saturada"

"Tenemos números positivos en materia turística, pero no estamos en situación de saturación". De ahí que la estrategia en este ámbito de la ciudad de València se vaya a seguir centrando en buscar "el equilibrio entre el impacto económico positivo que aporta el turismo, pero con el residente puesto en el centro". Esos han sido dos de los mensajes que ha lanzado ante los medios durante la segunda jornada de la World Travel Market (WTM) de Londres la concejala de Turismo del Ayuntamiento de València y presidenta de Visit València, Paula Llobet, quien ha abogado por "priorizar la vivienda" frente a los pisos turísticos ilegales y por alcanzar el objetivo de las 30.000 o 32.000 plazas hoteleras en la ciudad, una cifra que considera que sería la "óptima".

En este sentido, ha recordado que se han concedido en estos dos años "más de 40 licencias hoteleras para que la oferta sea adecuada al crecimiento que estamos teniendo en la ciudad", mientras en paralelo se ha "regulado y ordenado los pisos turísticos". No obstante, preguntado por si la oferta actual es suficiente, el presidente de la patronal hotelera Hosbec, Fede Fuster, ha señalado que se "necesitan más" que esas 32.000 y, sobre todo, con otra "tipología", que sean establecimientos más "grandes" o "quizás atrayendo alguna marca internacional que ponga a València más en el mapa", ya que -cree- podría tener "más tirón" en mercados como el británico.

Fuera del ámbito hotelero, Llobet ha destacado respecto al volumen de turistas -2,4 millones en 2024- que estamos "por debajo en tasa por habitante de cualquier destino español" y que otros enclaves -similares en tamaño- como Ámsterdam reciben cinco veces más visitantes. "Queremos tener una València cuyo modelo de ciudad prima su autenticidad y quiere mantener su identidad. Abierta y hospitalaria, pero con el residente en el centro", ha remarcado.

Mercado británico "recuperado"

Más allá de esos tráficos, la edil ha enfatizado que València llega a la feria "como un destino fuerte" y, respecto a un mercado británico que "se vio afectado por la covid y por la dana", los registros muestran que en este segundo semestre este foco de visitantes ya "se ha recuperado".

En este sentido, durante una presentación de quince minutos en el estand de la Comunitat en la feria, Llobet ha trasladado que el Cap i Casal' es una "ciudad amigable" con los visitantes, además de señalar la importancia tanto de nuevas infraestructuras como el Roig Arena o el futuro museo dedicado a Sorolla en la plaza del Ayuntamiento, como de eventos en 2026 como los Gay Games o el año en que la ciudad estará más vinculada aún al Santo Cáliz. Asimismo, ha puesto en valor la apuesta de València para ser un destino accesible "que pueda disfrutar cualquier persona".

Vuelo con EE UU

Respecto a una posible recuperación del vuelo con Estados Unidos, Llobet ha destacado ante los medios que se está "trabajando en ello". "El mercado americano es muy interesante, con alto poder adquisitivo y ese vuelo sería fundamental", ha destacado la edil, que tras las reuniones de los últimos meses con aerolíneas como United o Delta, estas empresas "saben del interés de la ciudad de València". "Espero que podamos tener buenas noticias porque el vuelo a Canadá ha funcionado fenomenal", ha concluido.