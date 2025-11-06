Cano: "El Consell no va a abandonar la línea marcada por Mazón"

Pese a dimitir oficialmente como presidente de la Generalitat, los miembros del Consell siguen cerrando filas alrededor de Carlos Mazón. Este jueves, durante el arranque de la última jornada de la World Travel Market (WTM) -la feria turística de Londres en las que el expresident ya participó en 2023 y se preveía también que estuviera en esta edición antes de su renuncia- ha sido la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, la que ha optado por "poner en valor la labor del presidente" y en la que ha asegurado que el Ejecutivo valenciano y el Partido Popular "no va a abandonar la línea marcada por Mazón".

En una intervención ante los medios en la que ha incidido en que "vamos a seguir trabajando", Cano ha destacado que pese a la dimisión, el horizonte del Consell pasa por seguir las políticas ejercidas hasta ahora, una línea en la que ha defendido la "simplificación administrativa", las bajadas de impuestos o la "libertad de elección de colegio". Una misión que también ha circunscrito al turismo, apostando por la "sostenibilidad, la innovación y por gestionar los flujos turísticos" para que se distribuyan por las distintas partes del territorio valenciano. "Vamos a mantener esa apuesta que es la que está posicionando a la Comunitat Valenciana en cifras récord un año más", ha incidido.

Marián Cano, en un momento de su intervención. / Levante-EMV

"Orgullosa" de estar en el Consell

En este sentido, Cano ha insistido en reconocer el papel de Mazón porque "ha configurado un equipo con una hoja de ruta muy clara, que pasa por políticas que están dando sus frutos". Y, por ello, ha remarcado que está "orgullosa de formar parte de este equipo". Una defensa del Consell en la que también ha querido lanzar un dardo al Botànic, asegurando que en el Ejecutivo actual "hemos marcado un antes y un después" para, a continuación, criticar al hermano del expresident Ximo Puig, ya que este "tendrá que dar respuesta en los tribunales" en referencia al juicio oral abierto contra Francis Puig y otro empresario por presuntas irregularidades en el cobro de subvenciones.