El Consell disparará hasta los tres millones de euros el presupuesto de promoción gastronómica en 2026

La gastronomía atrae uno de cada tres turistas a la Comunitat Valenciana. Por ello, el Consell tiene la intención de disparar los fondos destinados a promocionar este elemento culinario dentro y, sobre todo, fuera de nuestras fronteras impulsando su marca L'Exquisit Mediterrani. Ese es el anuncio que ha realizado la consellera de Turismo, Marián Cano, durante la tercera y última jornada de la World Travel Market (WTM), una de las grandes ferias de turismo de Europa que se está celebrando en Londres y en la que la delegación de la Comunitat Valenciana ha llevado a cabo 400 reuniones en tres días. Ante los medios, la dirigente del Ejecutivo valenciano ha explicado que de cara a 2026 este "presupuesto se incrementará en un 36 %", lo que se traducirá en que la partida destinada a estas acciones de promoción subirá hasta los tres millones de euros.

Focos sin especificar

Siguiendo un camino de exposición de la gastronomía valenciana que ya se ha venido haciendo en enclaves como Berlín o Montreal, Cano ha incidido en que estos mayores fondos se van a destinar "a acciones que sirvan para poner en valor nuestra cocina tradicional que tan bien marida con la innovación", iniciativas que se realizarán tanto a nivel nacional como internacional -en ferias turísticas y fuera de ellas- porque "sabemos que es uno de nuestros mayores atractivos". Y, preguntado por si la falta de nuevos presupuestos puede torpedear esta subida de fondos, Cano ha asegurado que el -recientemente dimitido president de la Generalitat- Carlos Mazón "nos ha hecho a todas las consellerias trabajar en plazo", por lo que "vamos a dejar que trascurran las semanas". "Es nuestra intención poder destinar ese 36 %", ha resaltado.

En su intervención ante los medios, la consellera ha destacado que estas acciones se van a "apoyar en nuestros chefs más renombrados, que dan un valor extra". Sin embargo, preguntada por los horizonte en los que se van a centrar estas iniciativas, Cano solo ha avanzado que se quiere "llegar a diferentes áreas económicas", aunque evitando desvelar nichos concretos o territorios en los que focalizarse. "Vamos estudiando las diferentes oportunidades que van surgiendo, tenemos algunos destinos ya barajados", aunque hay que esperar a "tenerlos cerrados", ha añadido antes de apuntar que "somos conscientes de la potencia de nuestra gastronomía, de esa actitud mediterránea" que es "muy valorada a nivel internacional".

Relación continúa con el sector agro

Asimismo, en sus palabras, Cano también ha defendido que va a mantener "una relación continua" con pilares gastronómicos como el sector agroalimentario o el vinícola. Del mismo modo, ha insistido en que en su estrategia de promoción de otras áreas que se incluyen en su Conselleria está también ayudar a esos productos que "quieran apostar" por su reconocimiento geográfico más allá de las fronteras valencianas como, por ejemplo, la seda o las alfombras de Crevillent.

Por último, respecto a un posible impacto si hay una subida de impuesto por parte del Gobierno británico ha asegurado que el Consell va a "trabajar con los turopeadores y aerolíneas para ver cuál es la respuesta del mercado británico", ya que "la renta de las familias para el turismo es clave".

Evento gastronómico en Londres

Sin embargo, estas palabras y las reuniones de este jueves no han sido el primer acto de la consellera vinculado a la WTM. En la noche de este miércoles, Cano ya presentó ante un centenar de profesionales del sector turístico, periodistas especializados y representantes institucionales británicos una propuesta gastronómica y turística de la Comunitat Valenciana a través de L´Exquisit Mediterrani. Una cita que culminó con una degustación platos valencianos elaborados por los chefs valencianos Joaquín Baeza y Rufete, Pablo Montoro y Jacob Torreblanca.

Durante el evento, celebrado en el restaurante Camino Shoreditch como acto paralelo al certamen ferial, la consellera ya puso en valor al visitantes británico como un mercado que "forma parte de la historia viva de nuestro turismo". "Millones de británicos han elegido nuestras costas, pueblos y ciudades como su segunda casa, compartiendo con nosotros algo profundamente mediterráneo como es el placer de vivir y compartir la gastronomía", destacó la titular de Turismo.

En una presentación en la que recordó que el territorio valenciano tiene actualmente 33 estrellas Michelin y 65 Soles Repsol -una "muestra del esfuerzo, la creatividad y la excelencia de nuestros cocineros y restauradores”, afirmó-, la consellera también quiso enfatizar que la gastronomía actúa como un motor de desarrollo turístico sostenible. "Cuando un visitante británico se sienta en una mesa de la Comunitat Valenciana, no solo descubre nuevos sabores, sino una manera de vivir”, añadió antes de sentenciar que el viajero británico es "siempre bienvenido a nuestra casa".