González-Bueno asegura que el Sabadell aspira a "crecer más" y ser "más rentable" tras fracasar la OPA del BBVA

El consejero delegado del Banco Sabadell, César González-Bueno, ha asegurado ante más de 1.500 directivos que la entidad está preparada para "crecer más, ser más rentable y convertirse en el mejor banco de España". Tras el fracaso de la opa del BBVA, González-Bueno ha reafirmado que el banco mantiene los objetivos del Plan Estratégico 2025-2027, que prevé alcanzar un retorno sobre capital tangible (ROTE) del 16 % y remunerar a los accionistas con 6.450 millones de euros, según ha indicado el banco en un comunicado.

Entre los pilares de esa hoja de ruta, ha citado el aumento de la actividad comercial y las cuotas de mercado, el foco en España tras la venta de la filial británica TSB, el avance en digitalización, la gestión eficiente de los costes y la mejora del perfil de riesgo. El principal valor diferenciador del Sabadell es su "gran capacidad comercial y la enorme vocación de servicio" de sus profesionales, ha añadido el directivo, que ha destacado que los niveles de compromiso que mide el banco se sitúan en un "récord histórico".

En el marco de los encuentros organizados por las seis direcciones territoriales del Sabadell -Barcelona, Madrid, Alicante, Málaga, Oviedo y San Sebastián-, ha intervenido asimismo el director general de Banca de Empresas, Red y Banca Privada, Carlos Ventura, que ha puesto en valor las oportunidades de crecimiento.

Oportunidad única

González-Bueno, en un momento de su intervención. / Levante-EMV

Por su parte, el director general de Banca de Empresas, Red y Banca Privada, Carlos Ventura, ha coincidido en que “el banco tiene ante sí una oportunidad única y diferencial para continuar con su crecimiento sano y su historia de éxito, especialmente en el segmento de las pymes y las empresas, nuestra joya de la corona”. “Mirando al futuro, estamos convencidos de que el proyecto de Banco Sabadell es muy realizable, muy auténtico y muy nuestro”, ha incidido Ventura durante su intervención.

En este sentido, el director de Red de Banco Sabadell, Jaime Matas, ha señalado que “nuestro proyecto demuestra que somos una red unida, con carácter, visión y talento. Estamos preparados para construir el futuro de la entidad, creciendo con las personas, nuestros clientes y nuestros accionistas”.

Comunitat Valenciana

Durante la convención de la dirección territorial Este, celebrada en Alicante, su director territorial, Fernando Canós, ha puesto en valor que “nuestros profesionales, a pesar de la incertidumbre, han sido capaces de seguir trabajando con un gran compromiso, lo cual se ha notado en que accionistas, clientes, asociaciones e instituciones han seguido confiando en nosotros”. “Banco Sabadell tiene un gran futuro y vamos a seguir trabajando duro para afianzar nuestros vínculos con las grandes empresas, las pymes y las familias de la Comunitat Valenciana, Murcia y Baleares”, ha finalizado Canós.