El grupo Ribera, finalista en el proceso de adquisición de HCB Hospitales

El valenciano grupo sanitario Ribera es el finalista en exclusiva del proceso de venta del grupo HCB Hospitales, que cuenta con un hospital privado en Benidorm y otro en Denia, así como varios centros médicos y de radiodiagnóstico en la provincia de Alicante, entre ellos tres centros médicos en Calpe, Moraira y Albir. Esta operación de adquisición que culminará en los próximos meses le permitirá reforzar su presencia en Alicante, donde ya gestiona el Hospital Universitario del Vinalopó y sus centros de Atención Primaria.

Según un comunicado de Ribera, el grupo sanitario está interesado en adquirir el grupo HCB y ha quedado finalista en exclusiva en el proceso estructurado de venta de este activo en el que han participado junto a los principales grupos sanitarios. Actualmente, Ribera ha resultado elegido como el único candidato en régimen de exclusividad de este proceso que culminará en los próximos meses, según las fuentes, que indican que el grupo HCB es un "referente en la sanidad privada y comparte valores con Ribera, centrados en la humanidad, cercanía y excelencia".

Plan

Esta operación responde al plan estratégico de desarrollo y crecimiento de Ribera, por lo que el grupo sanitario y su accionista mayoritario Vivalto siguen estudiando oportunidades de expansión en distintas regiones y países.

En los últimos meses, Ribera ha ampliado su presencia y diversificación en Centroeuropa con la adquisición del centro quirúrgico Medican, y la clínica PneumoAlergoCentrum (PAC) especializada en Neumología e Inmunoalergología en Eslovaquia. Ha entrado en el país más grande de Centroeuropa con Multimed, una clínica especializada en cirugía mayor ambulatoria en Polonia, y en España ha inaugurado el bloque quirúrgico del Centro Médico Ribera Assistens en Coruña, entre otros proyectos