Marta Chillaron (Fundación LAB): «Solo podremos crecer aplicando innovación, emprendimiento, investigación y tecnología»

PREGUNTA: ¿Qué es Fundación LAB Mediterráneo? ¿Por qué no se han querido perder una nueva edición del evento tecnológico de referencia, el VDS?

RESPUESTA: Fundación LAB representa a las grandes corporaciones valencianas, actores clave en los ecosistemas de innovación. Somos 22 grandes corporaciones y como actores privados representamos ese anclaje al territorio que necesitan las startups, de despejarse en otras compañías, líderes, motores, con gran experiencia y trayectoria. Estamos aquí apoyando al evento de referencia sectorial, el VDS, porque estas grandes corporaciones valencianas impulsan la innovación, tienen una conciencia muy clara de que solo podremos crecer como territorio aplicando innovación, investigación, emprendimiento y tecnología a las compañías. Estas 22 compañías líderes lo que quieren es aportar esa inspiración a otros y que más corporaciones valencianas entiendan que la única forma de ser sostenibles, perdurar en el mercado y crecer es aportando innovación y tecnología.

PREGUNTA: ¿Qué valor aporta Fundación LAB Mediterráneo al ecosistema empresarial valenciano?

RESPUESTA: Las grandes compañías necesitan que haya gente con experiencia que les pueda guiar, mentorizar y decir cómo se consigue ser una gran compañía y crecer. Estos consejos son muy valiosos, porque al final estas compañías representan el conjunto del tejido productivo valenciano. Encontramos desde tecnológicas, empresas de agroalimentario, empresas de energía, del sector transporte... Hay experiencias muy ricas, seguro que cualquier startup que quiera crecer se va a encontrar con un problema o un reto que cualquiera de estas compañías ya ha vivido en etapas más tempranas. Fundación LAB y sus compañías no solo representan el anclaje al territorio, sino toda la experiencia como compañías industriales que han crecido en la Comunitat Valenciana y eso es muy valioso para el ecosistema, las startups y las scaleups.

PREGUNTA: ¿Qué necesitan las empresas de la Comunitat Valenciana para seguir creciendo?

RESPUESTA: Nuestra idea es posicionar a la Comunitat Valenciana como un polo, como un clúster, diferenciado y puntero en tecnología, innovación, emprendimiento e investigación. Esto se hace intentando transformar poco a poco el modelo productivo que tenemos. Un modelo productivo muy industrial, muy basado en sectores tradicionales, muy basado en servicios y, sin embargo, debería ser un modelo productivo intensivo en conocimiento y tecnología. Nosotros avanzamos en esa dirección. Tenemos el Observatorio de I+D+i, Emprendimiento e Investigación, donde marcamos junto al IVIE cómo estamos en estas variables y qué necesitamos para crecer, para mover esa aguja y ser cada vez más competitivos. El Observatorio demuestra que se invierte muy poco en innovación, las compañías privadas en la Comunitat Valenciana solo invierten un 18 % en innovación. No podremos escalar si no se invierte mucho más en estos intangibles.