Navarro: "La política ha fallado estrepitosamente en el último año"
El ya expresidente de la CEV hace en su despedida una defensa de sus logros tras catorce años en el cargo
Salvador Navarro ha dejado hoy la presidencia de la CEV haciendo un balance de sus catorce años en el cargo y ha aprovechado la ocasión para lanzar un dardo envenenado a la clase política y su actuación a cuenta de la dana del 29 de octubre de 2024. "La política en general ha fallado estrepitosamente en el último año", ha asegurado sin mencionar a nadie en concreto ni por supuesto a Carlos Mazón, en funciones como presidente de la Generalitat tras su dimisión el pasado lunes y a quien se atribuye cierta influencia en la caída del líder patronal.
Intervención
Su intervención ante la asamblea, la última como presidente, se ha centrado, no obstante, en destacar sus logros en el cargo, al que llegó en 2011. Entre ellos ha mencionado la eliminación de estructuras internas como dos fundaciones y la Cepymev, el incremento del 6% al 62 % del porcentaje de ingresos privados para ganar en independencia frente al poder público, el aumento del 3 % al 35 % de las cuotas de empresas directamente asociadas a la CEV, la reducción a cero de la deuda, el alza en la presencia femenina o las batallas en diversas reivindicaciones como el pacto por el agua, las infraestructuras o la financiación autonómica. "Me voy satisfecho con el trabajo realizado, con sus aciertos y sus errores", ha afirmado.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los megacamiones de 44 toneladas abren la guerra entre transportistas y plataformas de distribución
- La periodista que comió con Mazón declara que el jefe del Consell firmó documentos de trabajo en El Ventorro y estaba pendiente del móvil
- Presidencia rastrea las opiniones sobre Mazón con obligación de enviar alertas a los cinco minutos de citarlo
- Inditex compra por 78,5 millones una parcela de 380.000 metros junto a la gigafactoría
- Muere el motorista herido en un accidente junto al Hospital Clínico de València
- Más de 65 kilómetros de atascos esta mañana en Valencia: la A-7, colapsada
- Sillas y mesas por los aires en una batalla campal en pleno centro de València
- La periodista que comió con Mazón confirma que el jefe del Consell la acompañó hasta la entrada del aparcamiento en la plaza del Temple