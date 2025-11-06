Navarro: "La política ha fallado estrepitosamente en el último año"

Salvador Navarro ha dejado hoy la presidencia de la CEV haciendo un balance de sus catorce años en el cargo y ha aprovechado la ocasión para lanzar un dardo envenenado a la clase política y su actuación a cuenta de la dana del 29 de octubre de 2024. "La política en general ha fallado estrepitosamente en el último año", ha asegurado sin mencionar a nadie en concreto ni por supuesto a Carlos Mazón, en funciones como presidente de la Generalitat tras su dimisión el pasado lunes y a quien se atribuye cierta influencia en la caída del líder patronal.

Intervención

Su intervención ante la asamblea, la última como presidente, se ha centrado, no obstante, en destacar sus logros en el cargo, al que llegó en 2011. Entre ellos ha mencionado la eliminación de estructuras internas como dos fundaciones y la Cepymev, el incremento del 6% al 62 % del porcentaje de ingresos privados para ganar en independencia frente al poder público, el aumento del 3 % al 35 % de las cuotas de empresas directamente asociadas a la CEV, la reducción a cero de la deuda, el alza en la presencia femenina o las batallas en diversas reivindicaciones como el pacto por el agua, las infraestructuras o la financiación autonómica. "Me voy satisfecho con el trabajo realizado, con sus aciertos y sus errores", ha afirmado.