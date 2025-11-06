Los hoteleros valencianos perfilan una ruta por sus terrazas

Una ruta por los hoteles con sus terrazas en las alturas como punto neurálgico. Esa es la iniciativa en la que está trabajando la patronal hotelera valenciana Hosbec de cara a seguir impulsando la apuesta turística. Un proyecto que dio ayer a conocer su presidente, Fede Fuster, durante la presentación de destino que Turismo CV ha celebrado para medios de comunicación británicos en la World Travel Market (WTM) de Londres.

"Experiencia especial"

En el turno de preguntas de estos medios y cuestionados los dirigentes turísticos valencianos por posibles rutas entre restaurantes en la Comunitat, Fuster avanzó que desde su asociación se está trabajando en la puesta en marcha de una ruta "por los 'rooftops' [terrazas en las azoteas] de los hoteles". Una iniciativa que, aunque todavía no está lista, estará en marcha "pronto" y que considera que "será una experencia especial" para los visitantes.

Del mismo modo, Fuster comentó que la idea es que sea transversal a los distintos puntos en las alturas de la autonomía, pudiendo tener entre 20 y 25 'atalayas' para el disfrute gracias a establecimientos en enclaves como Benidorm, Valencia o Alicante. El mismo, según defendió el líder de los hoteleros, es un nicho de negocio en el que "estamos notando que hay mucha demanda" y en el que se da una clientela turística específica y diferente a la que se suele registrar en otros puntos. De ahí que Fuster lo considere una iniciativa que generará gran interés.

¿Y en València?

En València, sin ir más lejos, hoteles como el Blanq en el Carme -céntrico en su ubicación y cuyas vistas dan una imagen privilegiada sobre el Jardín del Túria- o el Hotel Palacio Vallier -una terraza dividida en dos alturas con vistas al Palau de la Generalitat, la Diputación de València y la Plaza de la Virgen- o el Hotel Palacio Santa Clara, en Pasqual y Genís, entre otros atractivos- son solo algunos de los posibles escenarios que esta iniciativa podría tener en el 'cap i casal'.