FINANZAS
El Banco de España estrena en València un servicio presencial de asesoría en finanzas personales
El plan estratégico de la entidad estatal prevé la apertura de sucursales en otras ciudades a partir del verano de 2026
Mientras los bancos cierran oficinas de atención al cliente, aumenta la exclusión financiera y se reducen drásticamente la red comercial de la bancadesde hace ya varias décadas, el Banco de España lanza ahora un programa piloto de orientación a la ciudadanía sobre finanzas personales. Y lo hará desde València, donde abrirá el próximo 24 de noviembre un punto de atención presencial en su sede de la capital del Túria para orientar a la ciudadanía sobre cuestiones relacionadas con sus finanzas personales.
Con este nuevo punto de atención, que se prestará mediante cita previa, los ciudadanos podrán realizar consultas relacionadas con la naturaleza de los productos y servicios bancarios, sus derechos como clientes bancarios, los procedimientos para reclamar, cuestiones de educación financiera o cómo realizar trámites en el Banco de España. En ningún caso se ofrecerá información, asesoramiento ni valoración de entidades, servicios o productos concretos. Este servicio de orientación será complementario a los que ya se vienen prestando a través del centro de atención telefónica y del portal el cliente bancario.
Expansión y otras sucursales
El programa piloto, enmarcado en las iniciativas del plan estratégico 2030, pretende reforzar el papel de las sucursales para acercar la institución a la ciudadanía e impulsar la educación financiera para equilibrar la relación entre las entidades y sus clientes, aprovechando la experiencia en la resolución de consultas del público. En verano de 2026, según ha informado la entidad estatal, el Banco evaluará los resultados de esta prueba para valorar su posible extensión a otras sucursales.
Recuperación zona dana
El Banco de España ha elegido la sede de València como ensayo de esta iniciativa por la representatividad de la ciudad y su entorno, las características de la sucursal y el entorno socioeconómico del territorio. Además, con la apertura de este punto de información, el Banco de España refuerza su compromiso con la recuperación de las zonas afectadas por la dana.
