Foro Valencia, Tierra de Talento | El punto de encuentro de los líderes en Recursos Humanos

La revolución tecnológica, la irrupción de la inteligencia artificial y los nuevos modelos de trabajo están redefiniendo la forma de atraer, desarrollar y fidelizar el talento. En este contexto, Prensa Ibérica, Levante-EMV y Top Employers Institute han organizado el foro “Valencia, Tierra de Talento”, que se presenta como el gran punto de encuentro para directivos, responsables de Recursos Humanos, formadores, consultores y CEOs que buscan anticiparse a los cambios y construir organizaciones más humanas, sostenibles y competitivas.

El foro, que cuenta con el impulso de ESIC, Universitat de València y Grupo La Plana, ofrecerá una jornada dinámica de conferencias, mesas de debate y networking, en la que participarán algunas de las empresas más influyentes del panorama nacional junto a expertos reconocidos en liderazgo, cultura corporativa y transformación digital.

Top Employers Institute, referente mundial en gestión del talento

Top Employers Institute es la autoridad global en el reconocimiento de la excelencia en las prácticas de personas. Con más de 2.300 organizaciones certificadas en 121 países, su programa analiza y valida los estándares más avanzados en materia de atracción, desarrollo y bienestar del talento. Su participación en el foro refuerza la vocación internacional del encuentro y sitúa a Valencia en el mapa de las ciudades que lideran el diálogo sobre el futuro del trabajo.

Ponencias inspiradoras y voces líderes

La jornada contará con Eva Collado Durán, consultora, formadora y escritora especializada en empleabilidad y cultura digital, y con David Plink, CEO de Top Employers Institute, quien compartirá las claves del liderazgo en entornos de cambio.

El evento se cerrará con la intervención de Massimo Begelle, Regional Manager para España e Italia de Top Employers Institute.

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: David Plink y Massimo Begelle de Top Employers Institute y Eva Collado Durán. / ED

Debates con las empresas que marcan tendencia

Las mesas redondas reunirán a responsables de RRHH de compañías líderes que compartirán experiencias y buenas prácticas en materia de cultura empresarial, atracción del talento y sostenibilidad.

Entre los participantes destacan:

Pablo Lozano , responsable de Atracción de Talento y Employer Branding de NTT DATA .

, responsable de Atracción de Talento y Employer Branding de . Diana Lodin , directora de Talento de Generali Seguros .

, directora de Talento de . José Luis Risco , Partner Talent Leader en EY Spain .

, Partner Talent Leader en . Victoria Chico de Gracia , P&C Business Partner de Coca-Cola Europacific Partners .

, P&C Business Partner de . Marta Rebull , directora general de RRHH de Prensa Ibérica .

, directora general de RRHH de . Iban Molina , delegado institucional de Iberdrola en la Comunidad Valenciana.

, delegado institucional de Ibaia Piquer , responsable de Comunicación, Cultura y Marca Empleadora de Grupo La Plana .

, responsable de Comunicación, Cultura y Marca Empleadora de . Ricardo Guerrero, Chief Human Resources Officer de PowerCo Spain .

Chief Human Resources Officer de . Belén Macías . Directora del la Unidad de Desarrollo Profesional Campus Comunidad Valenciana. ESIC Business & Marketing School

. Directora del la Unidad de Desarrollo Profesional Campus Comunidad Valenciana. María Ángeles Aguilar. Top HR España | Experta y consultora en RRHH, cultura y empleabilidad.

De izquierda a derecha: Pablo Lozano Diana Lodin, José Luis Risco, Victoria Chico De Gracia y Marta Rebull. / ED

También estarán presentes Caixa Popular yUniversitat de València, entre otras compañías que están impulsando modelos de gestión centrados en las personas.

Durante el encuentro se abordarán temas clave como:

Atracción y desarrollo del talento en entornos disruptivos

El nuevo sentido de pertenencia y la gestión intergeneracional

La sostenibilidad, el bienestar y el propósito empresarial como ejes estratégicos del futuro

Valencia, territorio del talento

La Comunitat Valenciana se consolida como un territorio de referencia para la innovación, el emprendimiento y el desarrollo empresarial, gracias a su ubicación estratégica, su ecosistema de hubs tecnológicos y su red de universidades y centros formativos.

El foro reforzará esa posición, visibilizando a las compañías que están liderando la transformación del empleo y poniendo en valor el papel del talento como motor del crecimiento económico.

Networking de alto nivel y oportunidades exclusivas

Más allá del aprendizaje y la inspiración, el encuentro ofrecerá un espacio privilegiado de conexión y colaboración entre líderes empresariales, con un cóctel final que permitirá intercambiar experiencias y generar sinergias entre compañías y profesionales.

📅 Inscripciones abiertas

La participación en “Valencia, Tierra de Talento” es gratuita con inscripción previa.

👉 Reserva tu plaza y forma parte de la conversación sobre el futuro de las personas y las organizaciones.

📍 The Terminal Hub, Valencia

🕘 Jueves, 27 de noviembre. De 9:00 a 14:00 h

Organizan: Levante-EMV y Top Employers Institute