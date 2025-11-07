Los Premios BBVA Revoluciona acentúan la «valentía» de las pymes mediterráneas

El emblemático Paraninfo de la Universitat de València (UV) volvió a acoger este martes, por cuarto año consecutivo, la gala de entrega de los Premios BBVA Revoluciona. Unos premios que reconocen la labor de aquellas empresas que han devenido en todo un auténtico referente de la innovación digital y sostenible en la Comunitat Valenciana, Región de Murcia e Illes Balears.

En esta IV edición, Casfid (Comunitat Valenciana), NewGarden (Región de Murcia) y BioSmartData (Illes Balears) fueron los tres negocios mediterráneos que subieron al escenario para recoger el trofeo que acredita su firme visión disruptiva, adaptada a cada uno de sus sectores.

El acto reunió a numerosos representantes del ámbito empresarial, académico e institucional y contó, además, con una ponencia magistral a cargo de Elena Alfaro Martínez, Global Head de IA Adoption en BBVA, quien compartió su visión sobre la aplicación positiva de la inteligencia artificial en las pymes y las oportunidades que esta tecnología abre para el crecimiento y la competitividad siempre que se utilice como «apoyo» y no como «reemplazo». Citando a Demis Hassabis, CEO de Google Deepmind, «la clave está en aprender a aprender, en saber cómo abordar nuevos temas y cómo adaptarse».

«En BBVA apostamos, desde hace muchos años, por los datos y por la tecnología», reconoció Alfaro, quien explicó que la compañía usa la IA para ayudar a sus propios empleados a atender mejor a sus clientes. «Queremos que cada banquero de BBVA sean súper banqueros que sepan de todo; para ello, la IA es muy importante».

Elena Alfaro Martínez, Global Head de IA Adoption en BBVA. / Ana De Los Ángeles Martí

Justo Herrera, vicerrector de Economía e Infraestructuras en la Universitat de València, condujo y clausuró el evento en el que también intervinieron Francisco Muñoz, decano de la Facultad de Economía de la UV; Eusebio Monzó, secretario autonómico de Hacienda y Financiación de la Generalitat Valenciana; y José Manuel Mieres, director de territorial Este de BBVA.

Apuesta por la sostenibilidad

«Recibir un galardón por ser referentes de la transformación digital y sostenible no solo va en sintonía con las políticas europeas, con una clara apuesta por la sostenibilidad y transformación del modelo económico, sino también de las políticas de nuestro gobierno autonómico, y os pone como ejemplo para afrontar el futuro de aquellas empresas que configuran nuestros tejidos. Como decía Albert Einstein en una de sus famosas frases: dar ejemplo no es la principal manera de influir en los demás, es la única manera», confesó Herrera.

En su turno de palabra, Muñoz detalló que la convocatoria está dirigida a empresas que lleven constituidas al menos tres años y medio, que no superen los 250 empleados y que posean una facturación consolidada de hasta 50 millones de euros. Es decir, pymes que no sean de reciente creación y cuyo domicilio se sitúe en las tres zonas citadas. Por otro lado, subrayó la acertada composición del jurado, «que podríamos llamar de triple hélice», porque ha conjugado a personas del mundo empresarial y académico, del sector público y privado, y de las tres comunidades autónomas implicadas.

«Al presentarse a los premios, estas empresas se han atrevido a contar lo que hacen, complementando el esfuerzo de dirección y gestión a través de la difusión de mensajes eficaces que pongan en valor sus capacidades innovadoras y den visibilidad a su buen hacer. Si la digitalización nos hace competitivos en el corto plazo, la IA y la sostenibilidad nos permitirán serlo en el largo plazo», concluyó.

El secretario autonómico de Hacienda y Financiación de la Generalitat Valenciana, Monzó, puso en primer plano a las personas, que son «quienes están detrás de los proyectos, marcando realmente la diferencia», y al talento, «el auténtico motor de esta innovación».

Entrega de premios

«Hoy celebramos que, gracias a pymes como las vuestras, estamos inmersos en un modelo económico mucho más competitivo. Porque aunque todavía existe un margen amplio de mejora, los datos confirman un claro avance en términos de productividad de las pymes valencianas. Y vosotros sois el ejemplo al que debemos aspirar», resaltó.

José Manuel Mieres, director de territorial Este de BBVA, también quiso dedicar unas cálidas palabras a los premiados: «las magníficas historias que tenemos hoy aquí nos han dejado con la boca abierta, porque alimentan el espíritu y, sobre todo, nos inspiran. En España necesitamos mucha más gente como vosotros, con hambre de mejorar e implementar nuevos proyectos. Y todo ello con una visión y un compromiso que hace que, inevitablemente, os admiremos». Asimismo, no dudó en mostrar su solidaridad al recordar a las víctimas de la fatídica dana, de la que ya se ha cumplido más de un año.

Casfid fue la empresa valenciana elegida este año como ganadora del certamen. Salvador Navarro, Presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), fue el responsable de otorgarle el tercer galardón a Javier Juanes, cofundador de Casfid. «Si hay algo que compartimos todos en común es atrevernos a cambiar las cosas. Este reconocimiento tiene un valor enorme, no solo por haberlo conseguido, sino también por la pasión, el esfuerzo y la convicción con la que lo hemos hecho», comenzó exponiendo.

«Esta es la prueba de que la pasión, el esfuerzo y la experiencia pueden revolucionar toda una industria» Javier Juanes — Cofundador y director ejecutivo de Casfid

Según relató, cuando empezaron, su socio Joaquín y él tenían una idea soñadora: usar la tecnología para «cambiar la industria de los eventos» y mejorar la seguridad y experiencia de los asistentes. Y aunque por aquel entonces sonaba muy ambicioso, tenían claro que podrían «cambiar las reglas del juego». Porque aunque no tenían las capacidades de las grandes empresas, contaban con algo mucho más poderoso: «creencia, energía y propósito».

«Si hay algo que nos hace realmente felices es saber que estamos contribuyendo a crear un momento de felicidad compartida. Porque detrás de cada entrada hay una historia. Y, de alguna forma, nosotros estamos ahí, invisibles, pero presentes, haciendo que todo funcione, que todo fluya, que la magia ocurra», confesó Juanes, emocionado.

Y terminó señalando que este premio es un recordatorio de que «vale la pena soñar en grande aunque el punto de partida sea pequeño y de que vale la pena creer en la innovación como forma de mejorar la vida de las personas. Porque la pasión, el esfuerzo y la experiencia pueden revolucionar toda una industria. Así que sigamos soñando, sigamos innovando y sigamos revolucionando».

«Esperamos que tanto BBVA como la UV sigan apoyando a las pymes a invertir en digitalización y sostenibilidad» María Cánovas — Copropietaria de NewGarden y directora de Marketing y Producto

En este punto, María Cánovas, copropietaria y directora de Marketing y Producto de NewGarden, fue la primera en subir a la tarima para recibir el galardón, de las manos de Miguel López Abad, presidente de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia. «Es muy especial tanto para Antonio, mi hermano y socio, como para mí recoger este premio en la ciudad de València, a la que le guardamos un gran cariño porque fue donde pasamos nuestros primeros años universitarios», comenzó su discurso la primera premiada, antes de trasladar la enhorabuena a Casfid y BioSmartData y alegar que esperan que tanto BBVA como la Universitat de València «sigan apoyando a las pymes a invertir en digitalización y sostenibilidad».

Por último, María Cayuela y Juan Cifre, CEO y CCO de BioSamartData, respetivamente, fueron los segundos en recibir el premio, esta vez por parte de Pilar Chorén, directora gerente del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie). «Nosotros nos enfocamos en el dolor crónico, la gran pandemia silenciosa, que no solo tiene un impacto social, sino también laboral. Desde BioSmartData lo que nos proponemos es recoger esa base de datos estructurada en los tratamientos para poder mejorar y, gracias a la inteligencia artificial, ser capaces de predecir, describir y personalizar los tratamientos», explicó Cayuela.

«Este premio es una constatación de que estamos haciendo lo correcto, por lo que seguiremos adelante en la misma línea» María Cayuela — CEO y cofundador de BioSmartData

Asimismo, contó que su empresa nace en plena pandemia del covid y que tratan de mejorar día a día porque cualquiera podría llegar a ser algún día uno de esos pacientes. «Sabemos que la innovación no es solo cuestión de dinero, sino también de personas. Por lo tanto, este premio no es solo nuestro. Para mí, es también de todo el equipo que forma parte de BioSmartData, que lucha a diario contra todos los retos que nos surgen. Y es una constatación de que estamos haciendo lo correcto, por lo que vamos a seguir adelante en la misma línea». Cifre, por su parte, quiso resaltar que, aunque vienen de «una región en la que el motor económico es el turismo, tenemos que hacer ciencia, especialmente con impacto social, para poder mejorar la medicina. Porque lo importante no es el dónde, sino el propósito».