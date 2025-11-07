El parón de Cofrentes por la recarga de uranio dispara el precio de la electricidad

El precio de la electricidad ha subido un 24 % en octubre por el parón para la recarga programada de las centrales Cofrentes y Almaraz II y un menor aporte renovable. Este déficit energético fue compensado por las plantas que queman gas para producir electricidad y ha disparado el coste del recibo. Cofrentes inició la parada el 19 de septiembre para la recarga de un tercio de su combustible y permaneció sin producir energía hasta el 26 de octubre. Iberdrola, propietaria de la central valenciana, ha invertido 27 millones de euros en la operación, en la que han intervenido más de 1.200 trabajadores.

El coste medio diario de la luz en el mercado mayorista (pool) fue de 75,73 euros el megavatio hora (MWh) en octubre. El precio supone una subida del 24,07 % sobre el mes anterior (61,04 euros) y del 10,5 % respecto al de hace un año (68 euros), según datos de la consultora energética Grupo ASE. La generación con gas (que es la más cara) se convirtió en la principal fuente del mix eléctrico (23,5 %), algo que no ocurría desde septiembre de 2023.

La generación nuclear se redujo en octubre en España un 20,3 % respecto al mismo mes del año pasado y operó al 70 % de su máxima capacidad. Cofrentes ha permanecido parada 37 días. Durante esta parada, Iberdrola ha renovado con barras de uranio enriquecido un tercio del combustible de la planta, ha revisado las instalaciones y ha comprobado que la central está perfecta para el siguiente ciclo de operación.

En concreto, se han llevado a cabo más de 10.000 órdenes de trabajo, centradas mayoritariamente en tareas de mantenimiento preventivo, así como 26 modificaciones de diseño orientadas a la mejora de la instalación. Parte de los trabajos más relevantes han consistido en la modernización de las protecciones eléctricas de los transformadores de potencia, la inspección de la turbina y del generador eléctrico principal y la actualización de bombas de sistemas de seguridad.

Pilar del sistema eléctrico

Cofrentes es uno de los pilares del sistema eléctrico nacional. La planta valenciana produjo el año pasado 7.916 GWh de energía libre de emisiones, equivalente al consumo de más de dos millones de hogares. Esta producción representa el 52 % de la generación eléctrica de la Comunitat Valenciana y el 3 % del total de España.

Carretera de acceso a la central nuclear de Cofrentes. / Levante-EMV

Menos renovable

Los analistas de Grupo ASE inciden en que al parón nuclear por las recargas hay que añadir "el significativo descenso de la generación hidráulica (20,3 %) y eólica (21,9 %), estrechamente vinculado a la entrada de borrascas. Ni siquiera el notable aumento de la generación solar fue suficiente para compensar dicha bajada, resultando en una disminución global de la generación renovable del 8 % en octubre".

La generación eólica se situó un 18,6 % por debajo del promedio de los últimos cinco años y acumula en lo que va de 2025 un descenso del 9,4 %. Esta contracción obedece a factores climatológicos, pero también a limitaciones derivadas de las restricciones del sistema eléctrico y de los bajos precios registrados en las horas centrales del día. En determinadas situaciones, algunas centrales eólicas optan por detener su producción cuando los costes operativos y de mantenimiento superan los ingresos, algo que puede producirse cuando los precios caen por debajo de los 10 euros el MWh.

Como resultado de la caída de la producción nuclear y renovable, la generación de los ciclos combinados de gas "se incrementó un extraordinario 80,4 %, convirtiéndose en octubre en la primera fuente del mix eléctrico, con una participación del 23,5 % por delante de la eólica (20,3 %)", según la consultora energética.

Refuerzo del sistema

En lo que va de 2025, los ciclos combinados han incrementado su producción un 33 %, un crecimiento que se ha intensificado especialmente desde finales de abril para reforzar la respuesta del sistema y prevenir otro gran apagón.