Los autónomos se disparan en las comarcas afectadas por la dana

El número de autónomos creció en términos interanuales en el tercer trimestre de 2025 en un 2,6 % en la Comunitat Valenciana. Dicho de otro modo, 5.488 personas se sumaron a este colectivo, que, a cierre de septiembre, alcanzaba la cifra de 216.436. Pues bien, buena parte de ese incremento se originó en la comarcas más afectadas por la dana.

Pese al destrozo que las lluvias torrenciales del 29 de octubre de 2024 causaron en el tejido productivo de la provincia de Valencia, singularmente en tantas y tantas pequeñas empresas y comercios, la cifra de autónomos, lejos de decrecer, como habría sido plausible, ha aumentado de manera significativa, según los últimos datos del Institut Valencià d'Estadística.

Comarcas

Los números son concluyentes. El incremento de autónomos en València fue del 3,7 %, con una subida de 1.276 nuevos integrantes de este colectivo. El alza interanual en l'Horta Sud fue del 4,9 % (772 más), en la Plana de Utiel-Requena, del 2,3 % (49), en la Ribera Alta, del 4 % (309) y en la Ribera Baixa, del 1,4 % (44).

Comercio afectado por la dana en Albal / Levante-EMV

Fuera de los territorios afectados directamente por las inundaciones de hace un año, el mayor incremento en autónomos lo registra el Camp de Morvedre, donde la actividad se está viendo acelerada entre otros motivos por la construcción de la gigafactoría de Volkswagen, con una subida del 5,1 % (153). En el Bajo Segura, el aumento es del 3,5 % (605). Por su parte, la Canal de Navarrés y el Rincón de Ademuz experimentan unas disminuciones cercanas al 5 %.

Empresas

Esa evolución tan positiva de los autónomos en la zona dana no es equiparable a la que tienen las empresas propiamente dichas, aunque en este caso los números también son buenos. En el conjunto de la Comunitat Valenciana, la cifra de mercantiles inscritas en la Seguridad Social creció en el segundo trimestre de este año un 1 % respecto al mismo período de 2024. En concreto, 1.461 que elevan el número global a 154.296.

En la comarca de l'Horta Sud se produjo un incremento del 3,4 %, que equivale a 424 empresas nuevas. En València, la subida es del 0,8 % (229), en la Ribera Alta, del 1,5 % (81) y en la Ribera Baixa, del 2 % (46). En este caso, la Plana de Utiel-Requena se registra un descenso del 3 %, con la pérdida de 39 mercantiles. De nuevo, las comarcas afectadas por la dana figuran como las más dinámicas de la autonomía. De hecho, l'Horta Sud es la que más crece porcentualmente. Le siguen el Camp de Morvedre (2,4 %) y l'Alacantí (2,2 %).

Municipios

Entre los cincuenta municipios valencianos con más empresas, ninguno de la zona dana figura entre los quince que pierden mercantiles. De entre los que ganan -un listado encabezado por Mislata, con un 5,2 %- destacan Catarroja, Torrent, Alaquàs, Aldaia y Riba-roja, todas ellas por encima del 2,5 %.