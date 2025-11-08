Turismo estudia ampliar el 'bono viaje' para afectados dana tras agotarse gran parte de sus fondos

A finales de septiembre, el ya expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, anunció un aumento de casi ocho millones de euros -hasta un total de 18- en el presupuesto destinado a una de las medidas turísticas estrellas de su Consell tras la dana, el bono 'Recuperem Turisme'. Un mes y medio después de ese momento, sin embargo, gran parte de esos fondos 'extra' destinados a fomentar los viajes de la población residente en los municipios damnificados por la catástrofe ya se ha agotado e, incluso, el Consell está ya estudiando "ampliar" una vez más esa partida económica, aunque de momento no se avanzan más detalles.

Evitar que los fondos se acaben

Así lo confirman a este diario fuentes de la conselleria de Turismo consultadas al respecto, que destacan cómo la alta demanda -en septiembre ya se habían hecho más de 36.000 reservas- de esta iniciativa está provocando que el gasto de ese presupuesto se esté "acercando ya a esos 18 millones". Debido a ello, desde el área que dirige Marián Cano afirman que se "está ralentizado el número de bonos que se liberan cada semana" para que no se agote esa partida. No en vano, evitar que esos fondos se acaben es esencial porque, según está planteada la iniciativa, "siempre tiene que haber un remanente" para poder seguir regándola de millones. Pese a ello, añaden que "de aquí a final de año se seguirán liberando" esos bonos y que, si queda gente en lista de espera, la intención es que lo puedan obtener "el año que viene".

De confirmarse esos nuevos fondos, además, sería la tercera ampliación que recibiría este programa en cuestión de pocos meses, ya que de los 5,1 millones con los que se puso en marcha el pasado 12 de mayo, se pasó durante el verano a los 10,1 millones y, de ahí, a los 18 millones vigentes actualmente. Esos importes, concretamente, se dividen en bonos de 350 euros por beneficiario que se pueden gastar -por el momento, hasta el 22 de diciembre- en servicios como el alojamiento en régimen de media pensión, tratamientos de salud, excursiones, animación o el aparcamiento, entre otros. Todo ello, eso sí, siempre que se haga una estancia mínima de dos noches seguidas en uno de los más de 600 establecimientos turísticos adheridos en la Comunitat.

Los objetivos

Hay que recordar que esta iniciativa, según explicó el Consell, tenía originalmente una meta doble. Por un lado, "ayudar a las personas afectadas por las riadas a recuperar su bienestar y normalidad en el plano emocional y reforzar el turismo interno como motor económico y herramienta de cohesión social". Y, por otro, que este bono se convirtiera en "una herramienta que dinamiza nuestro tejido turístico, especialmente en temporada baja y en zonas menos masificadas".