Guerra de precios en la luz: Más de 800.000 clientes valencianos cambian de compañía en un año

Los cambios de compañía eléctrica registraron un récord en la Comunitat Valenciana el año pasado con más de 800.000 clientes que pasaron a otro distribuidor en busca de ahorro, según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La cifra supone que uno de cada cinco valencianos es infiel a su compañía de la luz por las tarifas de la competencia, una proporción que aumenta año a año.

España es el país con mayor número de comercializadoras de electricidad de Europa, según subraya el informe '¿Es competitivo el mercado minorista de la electricidad en España?', de la consultora PwC. El documento considera que España ha experimentado un cambio muy significativo en su proceso de liberación y que la comercialización de energía eléctrica tiene un grado de apertura y de concentración de la competencia mucho más avanzado que la mayoría de los países de la Unión Europea.

En términos absolutos, la Comunitat Valenciana, Andalucía, Cataluña y Madrid registraron el mayor volumen de cambios. Los últimos datos oficiales publicados por la CNMC revelan que el año pasado 817.787 valencianos cambiaron de compañía eléctrica. La cifra representa el 11,3 % de todos los cambios de comercializador que hubo en España en 2024.

En términos relativos, teniendo en cuenta el número de cambios respecto a los puntos de suministro ya existentes destacaron Andalucía (29,3 %) y Extremadura (28,2 %). En la Comunitat Valenciana se fueron a otra compañía el 18 % de los clientes.

Crecimiento año a año

La cifra de consumidores valencianos 'infieles' a su compañía crece año a año por la guerra de tarifas de las distribuidoras. En la Comunitat Valenciana hay 3.759.380 contratos de distribución de energía. En 2024 el número de cambios de distribuidor creció un 16 %. En el año 2023 los clientes que se fueron a otra compañía sumaban 704.370 contratos y en 2022 hubo 494.939, según datos de la CNMC.

Torres eléctricas, en una imagen de archivo. / Levante-EMV

El año 2024 también marcó un récord en el conjunto de España con 7,25 millones de cambios de comercializador en el sector eléctrico (23,9 % de los consumidores). Según la CNMC, ahorrar en la factura de luz fue la principal razón del 84,6 % de los clientes para el cambio de proveedor de electricidad.

Mercado libre y regulado

En España, los consumidores pueden elegir libremente entre comercializadoras (aquellas que se encargan de vender energía) del mercado libre y del mercado regulado de la electricidad. El libre ofrece precios y condiciones fijadas por comercializadoras privadas. Por su parte, en el regulado, tanto el precio que paga el consumidor como el margen que se lleva la comercializadora están estipulados por la regulación. Esta tarifa se conoce como PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor) y solo puede ser ofertada por comercializadoras de referencia. El mercado regulado suele ser más barato si el mercado está estable, pero puede dispararse en casos de crisis energética. Los cambios más numerosos durante el año 2024 se produjeron entre comercializadoras del mercado libre.

A 31 de diciembre de 2024, el mercado eléctrico español estaba compuesto por 30,5 millones de puntos de suministro: 8,4 millones del mercado regulado (27,5 %) y 22,1 millones del mercado libre (72,5 %). Entre los principales grupos comercializadores, Repsol con 206.000 nuevos puntos de suministro y Total Energy con 56.000 fueron los que más aumentaron. Por contra, el grupo Endesa perdió 300.000 clientes, según la CNMC.

Quinientas distribuidoras

En España hay más de quinientas empresas comercializadoras de energía activas. Desde 2003, fecha en la que se completó el calendario de liberación nacional, los indicadores que marcan la competencia en el mercado han evolucionado hacia unos valores que muestran un elevado grado de competencia entre las comercializadoras. De hecho, la tasa de cambio de comercializador en España es una de las más elevadas de Europa.