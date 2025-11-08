El Gobierno garantiza inversiones de 1.250 millones en los grandes puertos de la C. Valenciana hasta 2029

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, asegura que la fortaleza del sistema portuario español "no se puede quebrar" y por eso garantiza un plan de inversiones de 7.000 millones de euros entre los años 2025 y 2029, sobre todo en infraestructuras que aumentan su capacidad y mejoran los servicios. Y de esos compromisos de inyección de capital, Puente ha anunciado en torno a 1.250 millones de euros en los recintos de la Comunitat Valenciana (Valencia, Sagunt, Gandia, Castelló y Alicante). Así lo ha confirmado el ministro durante el desayuno informativo organizado por Diario del Puerto en Las Palmas de Gran Canaria.

Entre estas actuaciones ha destacado la nueva terminal norte en el puerto de València, que supondrá una inversión pública de unos 600 millones de euros, a los que habrá que sumar otros 1.100 del operador que gestionará este espacio: Til-MSC. También está en marcha la adecuación de las terminales de atraques para pasajeros en el espigón del Turia. Además de la citada instalación de contenedores de Valenciaport -que será la más grande de Europa con capacidad para albergar 5 millones de TEU (unidad de contenedor de veinte pies o 6,1 metros de longitud), destacan los desarrollos del sur del puerto de Barcelona, uno de los proyectos portuarios más ambiciosos del viejo continente, así como la nueva estación marítima del puerto de Algeciras.

Según constata el marco inversor ‘Horizonte 2030’ del sistema portuario español, la Comunitat Valenciana es la tercera autonomía en volumen de inversión prevista en el periodo 2025-2029, solo por detrás de Cataluña, a la que se destinan más de 1.500 millones de euros para sus dos puertos estatales (Barcelona y Tarragona), y de Andalucía, región que recibirá unos 1.300 millones para los siete puertos del territorio andaluz. “El puerto del futuro no es solo un punto de llegada y salida, sino un espacio que genera valor, innovación y sostenibilidad para el conjunto del territorio”, ha reconocido Óscar Puente.

El grueso de la inversión total en puertos estatales en territorio valenciano se destinará a la Autoridad Portuaria de València (APV), que recibirá unos 904,2 millones de euros, lo que supone más del 70%. Por su parte, el de Castellón contará con unos 256,4 millones; y el de Alicante, con unos 88,2 millones.

Destino de las inversiones

Del total de 1.250 millones previstos hasta 2029 en los grandes emplazamientos valencianos, la mayor cuantía (812,2 millones de euros) se contempla en el capítulo de infraestructuras y ampliación y mejora de instalaciones. "Esta partida servirá para aumentar la capacidad y hacer frente a los retos de la demanda y de futuro", ha asegurado el ministro Puente.

Óscar Puente, durante su intervención. / Quique Curbelo

En segundo lugar, se destinarán 194,3 millones para el desarrollo de accesos viarios y ferroviarios de los puertos valencianos, ya que garantizar su conectividad es fundamental para no perder competitividad. Por otro lado, se destinarán unos 190 millones para impulsar proyectos de sostenibilidad relacionados con la transición energética. Otros 23,4 millones irán dirigidos al refuerzo y mejora de la seguridad de estos tres puertos; otros 15,6 millones serán para desarrollar proyectos puerto-ciudad, previstos para acercar los puertos a los ciudadanos y mejorar su calidad de vida; y, finalmente, se prevén unos 13,8 millones en proyectos de digitalización. Por otro lado, destaca el impulso a la electrificación de muelles en las terminales de contenedores y cruceros para las conexiones de los buques atracados, lo que les permitirá apagar los motores auxiliares reduciendo ruido y emisiones a la atmósfera.

Puertos de Castellón y Alicante

El puerto de Castellón recibirá hasta 2029 unos 256,4 millones de euros. De esa cuantía total, 132,2 millones se destinarán a la partida de infraestructuras y mejora de las instalaciones. En segundo lugar, 97,2 millones irán al desarrollo de los accesos al emplazamiento marítimo. Mientras tanto, el de Alicante recibirá 88,2 millones. En concreto, para la partida de infraestructuras se prevén 51,4 millones de euros; y para accesos al puerto, unos 20,4 millones.